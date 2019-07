Il y a un an, le meurtre d'Adrien Perez, à la sortie d'une boîte de nuit de Meylan

Meylan, France

Dans un premier temps, les jeunes suspectés avaient pris la fuite, puis ils s’étaient rendus a la justice. Les deux frères El Habib, Younes, 21 ans et Yanis, 20 ans, ont été mis en examen pour le meurtre d’Adrien.

La boîte de nuit Le Phoénix à Meylan au lendemain du meurtre d'Adrien Perez © Radio France - Véronique Pueyo

Deux demandes de remise en liberté, rejetée

L’aîné, incarcéré à Varces, a reconnu avoir porté les coups mortels, tout en disculpant son petit frère. Ce dernier, détenu aà la maison d'arrêt de Saint Quentin Fallavier, a déjà fait deux demandes de remises en liberté qui ont été rejetées. Il a fait appel devant la chambre de l'instruction. Le troisième suspect, Liam, mis en examen pour violence en réunion avait, lui, été remis en liberté sous contrôle judiciaire après sa garde a vue.

Survie

Patricia Perez, la mère d'Adrien, est inconsolable : "On survit, pour notre fille, Marjorie. Notre vie s'est arrêtée le 29 juillet 2018. Pour moi, un an après, ce n'est pas une date anniversaire. Son anniversaire, c'était le 24 juillet. J'étais toujours la première à l'appeler. Il m'envoyait des cœurs par SMS. Merci, Maman ! m'écrivait-il. Je n'aurai plus jamais cela."

La marche blanche pour Adrien Perez, le 8 août dernier © Radio France - Xavier Demagny

Des larmes dans la voix, elle poursuit : " Adrien est notre fils, mais le fils de tout le monde, car cela peut arriver à n'importe qui , en France, en 2019, où la violence gratuite est partout. Que font les politiques, que fait notre Président pour protéger nos enfants ?"

Patricia Perez va deux fois par jour au cimetière où repose son fils. "Je lui parle tout le temps."

La pièce-maîtresse de l'instruction, c'est le film de l'agression, enregistrée par les caméras de vidéo surveillance, à la sortie de la boîte de nuit meylanaise. "Des images d'une rare violence", avait déclaré, il y a un an, le procureur de l’époque, Jean-Yves Coquillat.

Un procès peut-être fin 2020

Cette violence gratuite, les parents d’Adrien l'avaient dénoncée dans une lettre ouverte au président Macron, dont la réponse stéréotypée, selon eux, ne les avait pas satisfaits. Alors, en mai dernier, à l'endroit où leur fils était tombé, poignardé en plein cœur, ils ont fait apposé une plaque sur laquelle on peut lire : "A notre ange Adrien, parti tragiquement le 29 juillet 2018, victime de la violence gratuite". Le procès pourrait avoir lieu fin 2020.

Une minute de silence a été observée après le discours de la famille d'Adrien Perez. © Radio France - Elisa Montagnat

La plaque en l'honneur d'Adrien Perez, tué à la sortie d'une boite de nuit le 29 juillet dernier à Meylan. © Radio France - Elisa Montagnat

