Meylan : l'incendie de la rotonde est désormais maitrisé

Une dizaine de pompiers sont encore sur place ce samedi matin pour surveiller la structure et s'occuper des foyers résiduels.

La colonne de fumée noire, visible de très loin ce vendredi après-midi, a désormais disparu. A son pied, les flammes sont pour l'essentiel éteintes, après avoir ravagé une rotonde de 2000 m2 abritant commerces et agences bancaires. Jusqu'à 78 pompiers et une trentaine d'engins ont été mobilisés sur place pour éteindre les flammes.

ⓘ Publicité

La structure menace encore de s'effondrer

Ce samedi matin, alors que l'incendie est désormais maitrisé, ils étaient encore une dizaine sur place. Leur mission maintenant est de s'occuper des fumerolles et surtout de surveiller la structure qui menace de s'effondrer. C'est bien le problème qui entrave d'ailleurs l'extinction complète : les pompiers ne peuvent pas intervenir directement sur certains feux résiduels, pour des raisons de sécurité.

Le maire de Meylan, Philippe Cardin, a d'ailleurs pris hier soir deux arrêtés de péril, pour interdire officiellement l'accès des lieux aux personnes autres que les secours ou les enquêteurs.

L'origine du feu encore inconnue

On ne sait toujours pas ce qui a causé cet incendie. Le feu aurait pris depuis la toiture, qui était en rénovation. Les enquêteurs et techniciens étaient sur place ce matin pour en déterminer l'origine. Si la piste accidentelle apparait la plus probable, la piste criminelle reste étudiée.