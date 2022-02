Meylan : le parquet demande la relaxe du maire accusé de diffamation par une congrégation

Dans le bimensuel municipal "Meylan Ma Ville" d'Avril 2021, le maire parlait des "messages extrémistes, intolérants et violents portés par la fraternité St Pie X"

Le maire était convoqué (citation directe) ce mardi devant le tribunal correctionnel de Grenoble, par onze personnes : les curés, et des paroissiens représentés par Me Lacoste-Lareymondie du parquet de Bordeaux. "Le maire a le droit de ne pas aimer la fraternité St Pie X, il a le droit de ne pas aimer la messe en latin, mais pas le droit de le traduire dans un éditorial avec ces adjectifs ", pour l'avocat de l'accusation, Philippe Cardin avait l'intention de nuire et, dans son interrogatoire par la présidente, il n'a pas démontré que les termes de l'éditorial reposait sur une enquête sérieuse.

L'avocat des plaignants Copier

Le procureur a requis la relaxe pour le maire de Meylan

Le procureur a rappelé la loi de 1881 sur la presse qui définit que la liberté d'expression est la règle, et que les propos du maire de Meylan n'ont pas excédé cette liberté.

Au contraire Me Arnaud Adelise, avocat de Philippe Cardin, a donné des arguments à ce sujet.

L'avocat du maire Copier

Et les deux avocats de ce dernier d'argumenter les adjectifs "extrémistes, intolérants et violents". Dans son université d'hiver à la fin du mois de février, la fraternité invite l'abbé Renaud St Marie qui estimait à propos de Samuel Paty que "son meurtre par décapitation est moins grave que le blasphème". De même dans le débat sur la loi sur le séparatisme, il est écrit sur le site de la congrégation qu'aux "yeux d'un bon catholique la loi de Dieu est supérieure à celle de la république."

"A travers la personnalité de Philippe Cardin, c'est la République que nous défendons" a conclut maître Adelise, son avocat.

Le parquet estime qu'en publiant ce texte le maire exerçait sa liberté d'expression.