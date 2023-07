Meylan : le rêve de Rachel d'ouvrir son food truck est parti en fumée

Rachel, qui a une formation dans la boulangerie, avait un rêve, celui d'ouvrir son propre food truck. Avec l'aide de ses proches et grâce à ses économies, elle rassemble les 25 000 euros nécessaires pour acheter un camion sur le Bon Coin, qu'elle baptise Buena Aventura.

Elle avait répondu à un appel à projet de la mairie de Meylan qui l'avait retenue. Le 1e juillet, elle s'installe donc près de la piscine des Buclos. Elle propose de la petite restauration, des glaces, des rafraichissements aux baigneurs et à tous ceux qui passent par là.

"J'avais peur qu'il y ait personne, car je n'avais pas fait de pub, mais tout de suite, à l'ouverture, j'ai eu du monde. les gens étaient contents et moi aussi! " explique Rachel.

Un rêve parti en fumée

Jusqu'au dernier moment, son père a travaillé dans le camion pour finir l'aménagement : "Ce projet me tenait vraiment à cœur. Je m'y suis donnée à fond! "raconte Rachel. "Le lendemain, le dimanche, je pars de chez moi, j'avais hâte de travailler et quand j'arrive, je suis choquée. Il ne reste plus rien, tout a brûlé!"

Voila le triste spectacle que rachel a découvert le 2 juillet au matin, quand elle a voulu ouvrir son food truck

Un incendie criminel qui n'a pas de rapport avec les émeutes urbaines de la veille, dans l'agglomération grenobloise selon les gendarmes de Meylan, chargés de l'enquête, car Rachel a déposé plainte

Une cagnotte pour Rachel

"A Meylan, il n'y a que mon camion qui a brûlé et il fallait savoir qu'il était là, car on ne le voyait pas de la rue. Je n'ai reçu aucune menace, je n'ai pas d'ennemi. je ne comprends pas cet acte gratuit de vandalisme "explique Rachel qui dit n'en vouloir à personne. "Je veux regarder devant moi, pour avancer. Je vais me débrouiller comme je peux, mais je n'abandonne pas mon projet. Je vais essayer de retrouver un autre food truck! Je ne veux pas ressasser, cela ne sert à rien!" affirme la jeune femme, avec énergie.

La mairie de Meylan a mis en ligne une cagnotte pour aider Rachel à racheter un camion et a promis de lui garder son emplacement pour l'été prochain.