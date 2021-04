Meylan : une famille termine en garde à vue pour dégradations et outrages envers les gendarmes

Les faits ont démarré ce vendredi aux alentours de 17h30 quand un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années et accompagné de sa mère, âgée d'une cinquantaine d'années, sont arrivés à la brigade de gendarmerie de Meylan pour "faire un scandale", raconte le capitaine Rigaud.

Ils sont venus exprimer leur colère après la convocation du fils par l'officier du ministère public dans le cadre d'une procédure pour violences contraventionnelles et injures non publiques. Le jeune homme a expliqué qu'il ne viendrait pas au rendez-vous et qu'il en avait "rien à foutre". Le ton est monté à la brigade meylanaise, "le fils s'est montré hautain et outrageant", précise le capitaine. Les gendarmes ont fini par interpeller la mère et son fils qui s'est rebellé. Ils ont finalement été placés en garde à vue.

La clôture de la gendarmerie abîmée

Vers 21 heures, le père de la famille s'est également présenté, accompagné d'un autre fils, à la brigade de Meylan. Il était alcoolisé et a volontairement percuté la clôture de la gendarmerie en reculant avec son fourgon.

Après une interpellation compliquée, l'homme qui présentait un taux de 1,4 gramme d'alcool par litre de sang, a été placé en garde à vue. Il doit être déféré devant un juge d'instruction ce dimanche matin et sera jugé en comparution immédiate au tribunal de Grenoble ce lundi pour "outrages, rebellions et conduite sous l'emprise d'alcool".

Les gardes à vue de la mère et du fils ont été levées samedi et ils seront prochainement convoqués par la justice.

La famille était jusqu'à présent inconnue des services de la gendarmerie.

"J’espère la sévérité du juge"

Sur son compte Facebook, le maire de la commune de Meylan, Philippe Cardin, condamne ces actes. "Comment un adulte peut-il défoncer volontairement la clôture de la gendarmerie avec son véhicule ?", s'interroge l'élu. Il salue les gendarmes "pour leur sang-froid" et dit espérer "la sévérité du juge" dans cette affaire.