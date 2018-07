Un homme de 47 ans a été retrouvé mort dans l'étang de Bellebouche, à Mézières-en-Brenne, dans l'après-midi de ce samedi 28 juillet. La cause du décès est pour l'instant encore inconnue.

Les pompiers plongeurs ont effectué des recherches pendant près d'une heure et demie.

Mézières-en-Brenne, France

Dans l'après-midi de ce samedi 28 juillet, un homme a été retrouvé mort dans l'étang de Bellebouche, à Mézières-en-Brenne, dans l'Indre. Les pompiers ont été appelés vers 15h30 après que cet homme de 47 ans a soudainement disparu. Ce sont des personnes venues avec lui qui ont lancé l'alerte. Des pompiers plongeurs ont donc effectué des recherches pendant près d'une heure et demie et ils ont finalement retrouvé son corps. La cause du décès est pour l'instant encore inconnue.