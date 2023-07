Accident de bus à Mézières-sur-Seine : le conducteur de la voiture présenté à un juge

Une information judiciaire est ouverte pour homicide et blessures involontaires contre le conducteur, en état d'ivresse et de vitesse excessive, après l'accident sur la départementale 113 , qui a fait deux morts et des dizaines de blessés, vendredi en début de matinée. Âgé de 21 ans, ce dernier avait un "taux d'alcoolémie à 2,04 grammes" par litre de sang, a indiqué la procureure de Versailles.

Malgré son hospitalisation, il avait été placé en garde à vue. Celle-ci levée, il a donc été présenté à un juge d'instruction a indiqué le parquet de Versailles à franceinfo , qui décidera de son incarcération ou non dans la journée.