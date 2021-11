Mia Electric : l'ancienne dirigeante Michelle Boos absente à son procès pour escroquerie et banqueroute

Après trois renvois, le procès du dossier Mia Electric s'est ouvert ce jeudi 18 novembre 2021 au tribunal correctionnel de Niort. Sans la principale prévenue : Michelle Boos, l'ancienne dirigeante de l'entreprise de fabrication de véhicules électriques poursuivie notamment pour escroquerie et banqueroute ne s'est pas présentée. Son avocat Me Thierry Herzog exprime sa surprise. "Nous pensions qu'elle serait présente", dit-il, évoquant de possibles problèmes de santé. Les autres mis en cause sont eux bien présents.

On avait tous beaucoup de questions à lui poser

"Michelle Boos est en première ligne, on déplore son absence. On avait tous beaucoup de questions à lui poser", réagit Me Nicolas Chan, avocat du liquidateur judiciaire qui représente les plus de 300 créanciers de Mia . "On espère que les personnes qui sont responsables du préjudice subi par les créanciers soient punies puisqu’on a quand même 45 millions d’euros de passifs", indique-t-il.

Mia Electric est née à la suite de la déconfiture d'Heuliez en 2010. Michelle Boos prend les rênes en 2013 alors que l'entreprise est déjà très en difficulté, avec l'ambition affichée de faire décoller la Mia, cette petite voiture électrique portée par Ségolène Royal. Celle qui est alors présidente de la Région Poitou-Charentes croit à fond au projet et fait même entrer la collectivité au capital de l'entreprise. Mais l'aventure se solde par un échec quelques mois plus tard. Mia Electric est liquidée en 2014. Environ 200 salariés se retrouvent sur le carreau.

Elle a toujours nié la moindre malversation

La matinée a été consacrée au premier volet de l'affaire : la gestion de Michelle Boos en tant que présidente de Mia Electric. La chef d'entreprise franco-coréenne est soupçonnée d'avoir agi dans le but d'éviter ou retarder la procédure de redressement judiciaire, d'avoir également continué à encaisser des acomptes tout en sachant que la société cerizéenne n'était plus en mesure de produire des véhicules. Il est aussi question de ses dépenses personnelles et de son train de vie. Le président parle de 78.000 euros de dépenses non justifiées.

"Elle a toujours nié au cours de l’instruction avoir commis la moindre malversation. Elle dit qu’elle a le sentiment que lorsqu’elle a repris cette affaire, les dés étaient pipés et qu’on a été heureux de la trouver", explique son avocat Me Thierry Herzog.

C'est une escroc professionnelle

L'affaire comporte un deuxième volet, au cœur des débats ce jeudi après-midi. La vente aux enchères de la chaîne de production, des brevets, de la marque de Mia Electric à la suite de la liquidation. Ces actifs sont acquis via une société écran qui aurait agi pour le compte de Michelle Boos. La chef d'entreprise a alors lancé une autre société en Vendée, Mia Génération. Cette vente sera par la suite annulée par la justice. "C'est une escroc professionnelle. Des gens de très haut niveau se sont faits avoir par Mme Boos, ça a commencé par Ségolène Royal", déclare à la barre Babak Shafi, jugé pour complicité d'escroquerie.

Michelle Boos encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 375.000 euros d'amende.