Indonésie : Michaël Blanc a terminé de purger sa peine après 14 ans de détention

Il était détenu en Indonésie pendant 14 ans pour trafic de stupéfiants. Michaël Blanc, aujourd'hui âgé de 44 ans, a officiellement fini de purger sa peine le 21 juillet dernier, après trois ans et demi de liberté conditionnelle. Le Français, originaire de Bonneville en Haute-Savoie, avait été arrêté en décembre 1999 à l'aéroport de Denpasar avec 3,5 kg de haschisch dans ses bouteilles de plongée.

Sa sortie en liberté conditionnelle, en janvier 2014, a été une bouffée d'espoir de vie : "C'était parfait" sourit Hélène Le Touzey, sa maman. Aujourd'hui "Michaël va bien, confie-t-elle, il suit des cours dans une école d'arts graphiques pour essayer de se réinsérer et ça lui plaît. Il n'arrête pas ! Il est déjà dehors donc il essaye de créer sa vie."

Tous les deux mois, Michaël doit régulièrement rencontrer le procureur pour remplir des rapports sur son comportement, car il a encore une année de probation : "Il ne peut pas sortir du pays. C'est pas encore la liberté, mais ça y ressemble beaucoup" raconte sa mère. Il sera officiellement affranchi de sa condamnation le 21 juillet 2018. Michaël espère donc pouvoir passer un examen et avoir un diplôme en arts graphiques. À côté de ça, il continue toujours d'exercer son métier de cuisinier.

Cette mère courage a toujours été un soutien sans faille pour Michaël, mais après 17 ans passés en Indonésie, elle a aussi dorénavant sa vie à elle : "Je suis devenue conseiller consulaire, pour aider du mieux que je peux les Français qui ont des problèmes dans le pays" explique-t-elle. Hélène fait aussi du bénévolat dans d'autres associations : "Je continue à aider des prisonniers, qui pour certains côtoyaient Michaël."

À 66 ans, elle ne sait pas si elle rentrera en France : "J'essaye de ne pas interférer dans sa vie, qu'il soit le plus libre possible. Moi je n'ai aucune idée de mon futur, parce que recommencer sa vie à mon âge après avoir tout quitté en France, c'est très compliqué" explique-t-elle. Elle doit aussi rester jusqu'à la fin de sa période probatoire, et n'a aucune idée ce que sera l'avenir, même si elle sait qu'elle rentrera en France quelques fois pour voir sa famille.

