"Michaël Chiolo a réussi à convertir d'autres détenus" quand il était en Lorraine, selon la déléguée FO Fadila Doukhi

Lorraine, France

Après l'attaque de Michaël Chiolo, détenu radicalisé originaire de Saint-Avold, ce mardi, à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, le syndicat FO Pénitentiaire a appelé ce mercredi matin les surveillants à protester dans toute la France. Fadila Doukhi, déléguée régionale du syndicat en Lorraine, a bien connu ce détenu.

"Il est venu à Nancy à trois reprises," rappelle-t-elle - il est passé par de nombreuses prisons du Grand est. "En 2016, déjà, il avait un discours très extrémiste, il faisait du prosélytisme."

Avec le nombre de personnels et le nombre de détenus, on ne peut pas permettre l'étanchéité de ces structures d'isolement"

Pourtant, à l'époque, Michaël Chiolo était à l'isolement. "Isolé, certes, mais avec des personnes détenues du côté gauche et du côté droit. Quand on se met à la fenêtre, on voit les personnes détenues en promenade, détaille Fadila Doukhi.

"On est isolé du reste de la population pénale, mais avec le nombre de personnels que nous avons, et le nombre important de détenus, on ne peut pas permettre l'étanchéité de ces structures. Il était amené à rencontrer du monde. Et il a réussi à convertir d'autres personnes détenues à Nancy à l'islamisme."

Avec tout le respect que j'ai pour madame la ministre, elle est à côté de la plaque"

Pour elle, la gestion des détenus radicalisés au sein des structures pénitentiaires n'est pas adaptée. "Avec tout le respect que j'ai pour madame la ministre - Nicole Belloubet, la ministre de la justice, ndlr - elle est à côté de la plaque, assène la déléguée syndicale. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe au sein des structures pénitentiaires, poursuit-elle, citant l'exemple de Nancy, qui compte "dix terroristes islamistes."

"On en a quelques-uns qui travaillent aux ateliers. On en a quelques-uns qui sont mélangés avec d'autres détenus en attente de jugement ou qui ont des petites peines. Et on en a qui sont en régime portes ouvertes. Et tous ces détenus ont droit à des UVF (Unités de vie familiale), à des parloirs prolongés," comme l'unité où se trouvait Michaël Chiolo avec son épouse mardi.

Sid Ahmed Glam, détenu à Metz-Queuleu : "Il vous raconte "Il était une fois" et tout le monde tombe. Il est respecté par les autres détenus"

Elle évoque aussi le cas de Sid Ahmed Glam, mis en examen pour le meurtre d'Aurélie Châtelain à Villejuif en 2015 et détenu à la prison de Metz-Queuleu. "Il est au quartier d'isolement. On n'entend pas parler de lui, mais c'est quelqu'un qui a la belle parole. Il vous raconte "Il était une fois" et tout le monde tombe. Il est respecté par les autres détenus. Et des terroristes islamistes ou des fichés S, à Metz, on n'en a pas qu'un."

La solution ? "Des établissements spécifiques et du personnel formé"

Pour Fadila Doukhi, il faut "une classification des établissements pénitentiaires qui permettent l'orientation de ces détenus. Il faut du matériel adapté. Il faut travailler en partenariat avec des psychologues, avec des associations, parce que nous, surveillants pénitentiaires, ne sommes pas formés pour gérer ce profil-là. Il faut plus de moyens humains."

Nancy, par exemple, a été choisi pour accueillir un quartier prévention-radicalisation, "qui accueillera des terroristes islamistes qui ont épuisé tous leurs droits pénitentiaires. A l'heure où je vous parle, je ne sais pas où ils vont le faire, comment et avec qui", soupire-t-elle.