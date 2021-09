Michel Barnier vise la présidence de la République et sa campagne de terrain passe par le Tarn

L’ex-négociateur du Brexit veut devenir président de la République. Le savoyard Michel Barnier vise l’investiture LR et il a activé ses réseaux dans le Tarn et en Occitanie autour de Bernard Carayon, maire de Lavaur.

Alors que la PS Anne Hidalgo doit annoncer sa candidature à la présidentielle ce dimanche, un autre candidat a sillonné le Tarn vendredi et samedi. Michel Barnier est candidat à la présidence de la République depuis le 26 août et il compte bien avoir l’investiture de son parti, Les Républicains. D’ailleurs, parmi ses soutiens, le maire de Lavaur, Bernard Carayon, qui estime que l’ancien négociateur est le seul capable de faire gagner son camp. "Michel Barnier est l'homme de la situation. C'est à dire celui qui est capable de pacifier enfin un pays qui était déchiré par Emmanuel Macron, bradé aux intérêts étrangers et qui a été en quelque sorte humilié souvent par l'arrogance du président de la République."

Michel Barnier accueilli par Bernard Carayon, maire de Lavaur. © Radio France - SM

Michel Barnier, "pas un amateur"

Et le Tarnais a insisté sur les qualités et l'expérience du candidat. "C'est vrai qu'Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent, en particulier les députés de la majorité, sont des amateurs. Ils ont revendiqué même cette expression en disant qu'ils étaient fiers d'être des amateurs. Avec Michel Barnier, on ne sera pas avec amateur. On aura quelqu'un qui pacifie, mais qui est un vrai professionnel, de la même manière que si vous étiez susceptible d'être opéré, vous ne choisiriez pas un étudiant en médecine, mais plutôt un chirurgien chevronné."

Il active ses réseaux dans sa famille politique

Au programme de ces deux jours tarnais : une visite de la fondation Pierre Fabre en présence de son président, Pierre-Yves Revol ; une table-ronde avec des agriculteurs à Puylaurens, une rencontre avec environ 300 militants LR 81 et un café politique à Albi avec des élus. Michel Barnier, ancien négociateur du Brexit, ancien ministre, ancien député européen, ancien sénateur, active donc ses réseaux. Il estime que son expérience peut "apaiser" le pays. Il s'engage dans la primaire de la droite pour devenir le "président d'une France réconciliée".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Michel Barnier estime aussi qu’il peut largement gagner la primaire LR face Valérie Pécresse ou encore Xavier Bertrand et qu’il peut aussi travailler avec eux et les rassembler. En tout cas Michel Barnier veut faire de ses expériences une force. "On peut avoir un certain âge, une expérience et des idées neuves. J'ai toujours eu le souci d'être curieux, de ne jamais être blasé, d'écouter, de comprendre notamment toutes les nouvelles générations et les nouvelles technologies. Donc je pense que j'ai un centre d'idées neuves beaucoup plus neuves qu'un certain nombre de gens." Il insiste sur son appétence pour les dossiers agricoles et sur l'écologie.

"J'ai travaillé pendant quatre ans et demi avec tous les dirigeants d'Europe" Michel Barnier

Michel Barnier qui assume d'être le plus vieux des candidats de son parti à 70 ans. "L'expérience est utile parce qu'il s'agit d'élire le président de la République, de rassembler les Français dans la diversité de notre pays et pour son unité. Il faut une expérience pour représenter notre pays dans ces 27 pays d'Europe que je connais bien. J'ai travaillé pendant quatre ans et demi avec tous leurs dirigeants. J'ai participé au Conseil européen. Je pense que cette expérience-là doit permettre de rassurer et de donner l'assurance que le nouveau Président français sera capable."

Le choix du candidat LR devrait avoir lieu fin novembre. D'ici là, Michel Barnier promet une campagne de terrain assidue.