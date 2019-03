Michel Bussi : " Ecrivain et pas rock star"

Normandie, France

Le 12éme roman de Michel Bussi vient de sortir. Il est intitulé "J'ai du rêver trop fort". L'auteur normand est déjà en tête des ventes. Il s'agit de l'histoire d'une hôtesse de l'air originaire de Porte-Joie dans l'Eure. "C'est un ouvrage qui mêle à part égale deux types de romans qui d'habitude de ne se rencontrent pas. C'est une histoire d'amour avec une vraie intrigue policière. Si je compare à des films, c'est un mélange de Sur la route du Madison de Clint Eastwood avec des Hitchcock."

Ne pas être l'écrivain de service

Michel Bussi ajoute que c'est facile de rester soi même "C'est un travail qui est très en retrait, c'est pas rock-star, même si je suis un peu reconnu à Rouen. On a quand même besoin de tranquilité quand on est écrivain" Et d'ajouter "J'adore passer des soirées où je ne suis pas l'écrivain de service"

Sur le mouvement des Gilets Jaunes, on a tendance à simplifier

Sur France Bleu Normandie, on connait aussi Michel Bussi comme géographe et politologue. Sur le mouvement des Gilets Jaunes, l'ancien géographe estime "On a tendance à simplifier avec un rapport centre et périphérie, ce n'est pas qu'un mouvement rural, on a un peu mélangé les choses, il y a beaucoup de zones péri urbaines très pauvres et d'autres très riches. Il y a peut être plus de pauvreté dans les zones industrielles. Toutes les études montrent qu'il y a des inégalités croissantes entre communes. Il faut mieux répartir, car on a créé de l'entre soi"