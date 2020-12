Michel Cottereau, le maire de Val-du-Maine s'est éteint

On apprend ce samedi le décès du maire de Val-du-Maine, Michel Cottereau, à l'âge de 68 ans. Il était devenu maire en 2017 lors de la création de la commune nouvelle qui regroupe Epineux-le-Seguin et Ballée à la frontière entre les départements de la Mayenne et de la Sarthe.