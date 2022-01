Pass vaccinal : le député du Puy-de-Dôme Michel Fanget menacé de mort

Le conseiller régional et député Modem du Puy-de-Dôme se dit choqué. Michel Fanget aurait reçu des menaces de mort via plusieurs mails.

Sur le département du Puy-de-Dôme, il assure être le seul à avoir été victime de telles menaces.

"J'ai reçu un premier mail qui me menaçait de décapitation puis un deuxième identique avec mon adresse personnelle indiquée et un troisième mail, et là le préfet du Puy-de-Dôme m'a encouragé à déposer plainte."

Une plainte qui sera traitée à Paris où l'ensemble des plaintes de députés menacés sont enregistrées.

"Ca m'inspire que la démocratie va dans le mauvais sens" confie le député.

Menacé de décapitation

Michel Fanget s'est prononcé pour le pass vaccinal voté à l'assemblée nationale. "La seule arme que nous avons aujourd'hui pour lutter contre cette épidémie c'est le vaccin. A titre personnel j'étais moi-même pour la vaccination obligatoire. Je comprends pas bien la démarche des anti-vax qui s'en prennent aujourd'hui aux élus" conclut l'élu puydômois.

Le premier ministre Jean Castex s’est ému de ces nombreuses menaces ce mardi devant l’Assemblée Nationale en promettant de punir des "actes ignobles". Jamais, les menaces et les violences contre les élus n’ont semblé si répandues.

Selon Franceinfo, la gendarmerie a enregistré l’an dernier une hausse de 21% de ces violences dans les petites et les moyennes communes et elle a lancé une application pour gérer plus facilement les plaintes des maires et des députés.