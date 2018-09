Auxerre, France

Le tueur en série s'est rendu hier matin à Monéteau et ensuite à Auxerre. Un déplacement à la demande du juge d'instruction dans le cadre de la disparition de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish en 1988 et 1990.

Michel Fourniret soupçonné d'avoir tué les deux jeunes femmes a d'abord nié avant de finalement faire des aveux en février et mars dernier. Le corps de Marie-angéle Domèce n'a jamais été retrouvé.

60 gendarmes et policiers mobilisés toute la journée. Un déplacement à grand renfort de sécurité qui n'est pas passé inaperçu à Monéteau et Auxerre.

Michel Fourniret sur les bords de l'Yonne à Monéteau © Maxppp - photo d'illustration

Au centre ville d'Auxerre, place Charles Surruge devant la poste, pendant près d'une heure. Plusieurs fourgons de gendarmerie, des motards et plusieurs dizaines de policiers et gendarmes empêchent les passants de s'approcher. Un petit groupe avance rue Schaeffer. Parmi eux on aperçoit un homme à la barbe et les cheveux gris, un gilet pare balle recouvre son pull bleu clair. C'est Michel Fourniret.

Les passants, tenus à distance par un important dispositif de sécurité assistent à la scène incrédule comme Françoise : "Pour les familles ce doit être dur, c'est terrible, j'en ai les larmes aux yeux."

Fourniret remonte la rue de la place Saint-Nicolas en direction du lycée Jacques Amyot © Radio France - Isabelle Rose

Le convoi se rend ensuite à la maison d'arrêt d’Auxerre puis place Saint Nicolas sur les bords de l’Yonne. Les forces de l' ordre bloquent les quais mais de l'autre côté de la rive on aperçoit de nouveau le tueur en série descendre d'un fourgon , remonter une ruelle en direction du lycée Jacques Amyot où Joanna Parrish était assistante d'anglais en 1990. Quelques minutes plus tard le dispositif est levé.

Mais cela n'est pas terminé pour autant Des fouilles doivent être réalisées ce mercredi près de Saint-Cyr-les Colons, en présence de Michel Fourniret pour tenter de retrouver le corps de Marie Angèle Domèce.

Il reste une grande énigme dans ce dossier- Maître Seban

Maitre Seban avocat des familles de Marie Angéle Domèce et Joanna Parrish : _" Michel Fourniret est passé aux aveux, Monique Olivier a confirmé les aveux qu'elle avait passé antérieurement, donc on a les deux auteurs des deux meurtres de Joanna Parrish et Marie Angèle Domèce. Il reste une grande énigme dans ce dossier,_ce qu'est devenu le corps de Marie Angèle et je crois que c'est l'objectif du juge de raviver la mémoire de Fourniret et d'essayer d'obtenir de lui des indications sur le lieu où se trouve le corps. c'est important pour le deuil, c'est important pour donner une sépulture décente à cette jeune fille."