Michel Fourniret dans l'Yonne : pas de corps mais de nouveaux aveux

Les deux jours de reconstitutions dans l'Yonne n'ont pas permis de retrouver le corps de Marie-Angèle Domèce. Mais Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Ollivier ont confirmé être les auteurs des meurtres de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domèce. Ce qui permettra de juger ces affaires.

Yonne, France

Michel Fourniret et Monique Ollivier ont été extraits de leur cellule pendant deux jours, ces jeudi et vendredi, pour des reconstitutions dans l'Yonne. L'objectif : en savoir plus sur les meurtres de Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce, tuées à la fin des années 80 dans le département. Le couple a été conduit par les gendarmes à Auxerre, Saint-Cyr-les-Colons, Monéteau et enfin Avallon ce vendredi.

Le corps de Marie-Angèle Domèce reste introuvable

Dans ces affaires, un seul corps a pour le moment été retrouvé, celui de Joanna Parrish, à Monéteau en 1990. Mais l'an dernier, le tueur en série a également avoué avoir tué Marie-Angèle Domèce. Sauf que son corps n'a jamais été retrouvé. "Seul Michel Fourniret sait où il a caché le corps. Et il a décidé de s'arc-bouter sur sa théorie de l'oubli. Moi je pense qu'il sait où est le corps mais il ne veut pas le dire, on ne sait pas pourquoi" estime l'avocat des familles des victimes Maître Didier Seban. Et ces deux jours n'y ont rien changé. "Mais le fait de revenir sur les différents lieux possibles de ce crime a permis de confirmer les aveux de Michel Fourniret" ajoute l'avocat.

Des aveux clairs et précis

Ces nouvelles reconstitutions ont tout de même permis de confirmer les aveux du couple. "Monique Ollivier et Michel Fourniret ont réitéré leurs aveux et ont décrit précisément le malheur qui est arrivé à ces deux jeunes femmes" explique Maître Seban. Une confirmation qui permet selon l'avocat de clore l'instruction.

L'affaire est pour nous en état d'être renvoyée devant la Cour d'Assises et d'être jugée. Maître Didier Seban, avocat des familles des victimes

Une avancée tout de même pour les familles selon lui, malgré l'absence de corps. "Au moins, la famille de Marie-Angèle Domèce aura des explications sur ce qui est arrivé à leur fille et une décision judiciaire sera rendue."