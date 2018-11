Michel Fourniret et Monique Olivier devant la justice pour avoir tué une femme pour l'or du gang des postiches

L'ogre des Ardennes de nouveau devant la justice : Michel Fourniret et son ex épouse Monique Olivier comparaissent ce mardi devant la cour d'assises des Yvelines, à Versailles. Ils sont accusés d'avoir assassiné une femme en 1988, pour s'emparer d'un trésor : le butin du gang des postiches.

Michel Fourniret et Monique Olivier en 2008

Un nouveau procès Fourniret-Olivier s’ouvre ce mardi devant la cour d’assises des Yvelines, à Versailles : Michel Fourniret, 76 ans, et son ex épouse Monique Olivier, 70 ans, comparaissent pour assassinat, complicité d'assassinat et recel.

Tous deux ont été condamnés à perpétuité en 2008 par les assises des Ardennes pour les enlèvements, viols et meurtres de sept jeunes femmes : perpétuité incompressible pour lui, avec une période de sûreté de 28 ans pour elle, considérée comme une complice active de son mari de l'époque (le couple a divorcé en 2010).

Crime crapuleux

Mais c'est une toute autre affaire qui est jugée aujourd'hui. Il s'agit du seul crime crapuleux imputé au violeur et tueur en série : l'assassinat d'une femme, Farida Hammiche, en 1988, pour s'emparer d'un trésor de plusieurs kilos d'or. Fourniret et Olivier ont depuis longtemps reconnu les faits.

La route de Michel Fourniret a croisé celle du grand banditisme

Tout part du gang des postiches, célèbre dans les années 80 : 27 braquages de banques à Paris. Les truands s'en prennent aux coffres des particuliers, dans les chambres fortes. Ils les ouvrent à l'ancienne, burin et marteau, et prennent tout, argent, bijoux, lingots d'or. La police arrive à mettre fin à leurs activité de façon dramatique, puisqu'un inspecteur est tué. Fourniret purge à l'époque une peine de sept ans de réclusion pour 15 agressions sexuelles. A Fleury-Mérogis, il sympathise avec un autre détenu, Jean-Pierre Hellegouarch, condamné à une longue peine pour trafic de drogue et braquage.

Hellegouarch a appris l'existence et l'emplacement d'un stock d'or. Il ne sait pas, d'ailleurs, que c'est une partie du butin du gang des postiches. Il a besoin de sa femme, Farida Hammiche, pour le récupérer et le cacher. Fourniret sorti de prison, réputé bon bricoleur, Hellegouarch lui demande d'aider son épouse.

Il veut la totalité du magot

Le butin est bien récupéré : une cinquantaine de kilos, en lingots et pièces d'or, soigneusement cachés dans une tombe désaffectée d'un cimetière du Val-d'oise. Fourniret construit une cache dans la maison de Farida Hammiche, dans les Yvelines, et rentre chez lui, il habite alors près d'Auxerre. Il prétend n'avoir rien reçu comme rétribution en tous cas pas assez à son gout.

Alors, en avril 1988, avec Monique Olivier, il se rend au domicile de Farida Hammiche. Il dit à la jeune femme de 30 ans qu'il a besoin d'aide pour récupérer des armes cachées en forêt de Rambouillet. C'est là, en cours de route, et de son propre aveu, qu'il la tue en la frappant et en l'étranglant. Le corps de la victime n'a jamais été retrouvé. Le couple va garer la voiture de Farida Hammiche à l'aéroport d'Orly, pour faire croire qu'elle s'est enfuie.

L'or est ensuite converti en argent. C'est avec lui que Fourniret va acheter le château de Sautou, à Donchery, dans les Ardennes. Les corps de deux victimes y ont été retrouvés. Il s'offre aussi un appartement à Sedan, une petite maison en Belgique. C'est aussi avec cet argent qu'il paye le fourgon avec lequel il a enlevé plusieurs jeunes filles. Fourrniret appelait ça « du braconnage.... »

Les enjeux du procès

Sur le plan judiciaire, l'enjeu, c'est d'abord pour les proches de la victime. Jean-Pierre Hellegouarch, 75 ans, aujourd'hui,veut que la justice passe enfin, que Farida Hammiche soit considérée comme une victime aussi importante que les autres. C'est aussi ce que demandent les sœurs de la disparue, elles aussi parties civiles.

Pour les accusés, le procès semble beaucoup plus inutile. Michel Fourniret mourra sans doute en prison. Cependant, Monique Olivier peut espérer sortir plus tôt que prévu, d'après son avocat, Richard Delgenes, du barreau de Charleville-Mézières.