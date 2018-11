Michel Fourniret et Monique Olivier devant les assises des Yvelines pour le trésor du gang des postiches

Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier, devant les assises des Yvelines, pour l'assassinat de Farida Hammiche. Déjà condamnés, il y a 10 ans, pour le meurtre de sept jeunes femmes, le couple comparait, pour un meurtre crapuleux, lié au trésor du gang des Postiches.

Versailles, France

L'histoire est digne d'un scénario de polar. Elle débute dans les années 80. Michel Fourniret n'est pas encore le tueur en série que l'on connait aujourd'hui. Cependant, il a déjà commis plusieurs agressions sexuelles, qui le conduisent derrière les barreaux de Fleury-Mérogis. Là, il partage la cellule de Jean-Pierre Hellegouarch, un ancien braqueur d'extrème-gauche, qui lui confie savoir où se trouve le trésor du gang des postiches, ces pilleurs de banques qui sévissaient affublés de perruques et de fausses moustaches. Et d'après le truand breton, il y aurait des dizaines de kilos d'or.

La chasse au trésor

Une fois sorti de prison, Michel Fourniret, sa femme, Monique Olivier et la femme du breton, Farida Hammiche, s'en vont, une nuit de 1988, déterrer le butin, au pied d'une tombe, dans un cimetière du Val d'Oise. Et, en effet, ils découvrent bien le trésor, caché dans une boite à outils. Ils vont tous les trois, cacher leur butin, dans l'appartement de Farida Hammiche. Fourniret doit en toucher une part. Mais cela ne lui suffit pas. D'après les aveux du couple diabolique, un mois plus tard, les Fourniret tendent un piège à la jeune femme de 30 ans.

Le piège tendu

Sous un prétexte fallacieux, les "ogres des Ardennes", attirent Farida Hammiche, en pleine nuit, en forêt de Rambouillet. Là, c'est l'exécution. La jeune femme est tuée à coups de baïonnette, puis étranglée, avant d'être enterrée dans un lieu inconnu. Le corps n'a jamais été retrouvé. Pendant des mois, le couple joue la comédie, affirmant qu'ils sont sans le sou, allant même jusqu'à participer aux recherches pour tenter de retrouver la jeune femme disparue, jusqu'à ce que Jean-Pierre Hellegouarch finisse par découvrir que les deux ardennais sont châtelains. IL tente de se venger. Le couple prend peur et s'enfuit en Belgique.

Le procès

Sur le banc des parties civiles, la famille Hammiche et Jean-Pierre Hellegouarch qui espèrent, au travers de ce procès, pouvoir faire le deuil, retrouver le corps de Farida Hammiche et pouvoir lui donner des obsèques correctes. Farida Hammiche fait partie des huit femmes que le tueur a reconnu avoir tuées. L'affaire a été évoquée lors du procès de 2008, mais n'avait jamais été jugée jusqu'à ce jour.