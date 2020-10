Le déplacement de Michel Fourniret et de Monique Olivier dans les Ardennes s'est terminé ce vendredi. Il n'a pas permis aux enquêteurs de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003 puis emmenée et tuée à Ville-sur-Lumes, selon l'ex-conjointe de "l'ogre des Ardennes".

Michel Fourniret et Monique Olivier quittent les Ardennes, le corps d'Estelle Mouzin toujours introuvable

On est encore loin de l'épilogue de cette affaire, longue de 17 ans. Le corps d'Estelle Mouzin n'a toujours pas été retrouvé malgré le déplacement, dans les Ardennes, de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Le tueur en série, qui a reconnu avoir kidnappé puis tué la fillette en 2003, était accompagné de son ex-conjointe durant toute la semaine, sur demande de la juge d'instruction. Sabine Kheris voulait raviver les souvenirs de l'Ogre des Ardennes, atteint d’Alzheimer et le mettre en situation.

De nouveaux éléments découverts

Ce déplacement a duré cinq jours, de la maison de la sœur de Michel Fourniret à Ville-sur-Lumes, à son ex-propriété du château de Sautou, en passant par le cimetière de Montcy-Saint-Pierre et un terrain à Floing. "C'est un échec parce qu'on a pas retrouvé le corps d'Estelle Mouzin et j'en suis désolé pour la famille", réagit Me Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier, au micro de France Bleu Champagne-Ardenne.

C'était une semaine assez lourde à vivre parce que les lieux sont chargés d'émotion, quand on va au Sautou, c'est un endroit où l'on a déjà découvert des corps. - Me Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier

Les lieux visités par les enquêteurs avaient déjà été fouillés en juin dernier et en décembre 2018, dans le cadre de la même enquête, sans succès. Cette semaine n'est pas un échec complet selon l'avocat de l'ex-compagne du tueur en série : "Michel Fourniret a quand même livré quelques éléments, notamment sur l'endroit où il aurait enterré le corps, à un moment il a laissé penser que le Sautou était cet endroit. Il a aussi donné des éléments sur la façon dont il se serait passé du corps et le jour également".

Les recherches vont se poursuivre

L'avocate de la famille d'Estelle Mouzin, Me Corinne Hermann, a rapporté à l'AFP que les recherches allaient se poursuivre "dans un second temps. Il faut évidemment continuer à la chercher". Elle aussi salue de nombreuses et de "sérieuses" avancées.

Dans cette affaire, Michel Fourniret est mis en examen, depuis novembre 2019, pour "enlèvement et séquestration suivis de mort". Son ex-épouse est elle aussi mise en examen pour "complicité".