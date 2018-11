Michel Fourniret ne se rappelle pas avoir tué Johanna Parrish

Auxerre, France

C'était la deuxième confrontation, la première a eu lieu le 19 octobre. Cela faisait onze ans que le couple ne s'était pas revu depuis sa condamnation à perpétuité par les assises des Ardennes, Michel Fourniret pour sept meurtres de jeunes femmes, Monique Olivier pour complicité dans cinq. Cette fois, il s'agissait de les entendre sur le meurtre de Johanna Parrish, dans l'Yonne, en mai 90 mais sans succès

Un oubli glaçant

Le tueur en série a toujours des trous de mémoire explique Maitre Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier joint par Arianne Griessel : " Michel Fourniret ne se rappelle pas d'avoir tué Johanna Parrish. Il indique que si cette jeune fille est décédée à Saint-Cyr-les -Colons ou dans la banlieue d'Auxerre, forcément c'est lui mais il n'a pas de souvenir, il ne la reconnaît pas. Le modus operandi décrit par Monique Olivier ne lui dit rien. On en est là.

Forcément c'est lui

"Au début poursuit l'avocat, on partait sur une perversité de Michel Fourniret qui reconnaissait sans reconnaître mais je pense que c'est un peu plus profond que çà. Je pense que sincèrement il ne se rappelle pas de cette jeune fille et lui me dit qu'il n'a pas de souvenir de Johanna Parrish. Mais qu'il n'est pas possible qu'une jeune fille soit décédée dans des conditions non naturelles _sans que ce soit lu_i. Vous voyez le type d'aveu que fait Michel Fourniret."

L'avocat de Monique Olivier a le sentiment que les anciens amants semblaient prêt à interagir un peu plus qu'il y a deux semaines : " Lors de la première confrontation Monique Olivier fuyait le regard de Michel Fourniret, lui qui se mettait dans l'axe pour voir Monique Olivier et on avait deux auditions en parallèle qui ne se croisaient jamais.

Cette fois Monique Olivier a parlé à Michel Fourniret © Maxppp - photo d'illustration

On ira pas tellement plus loin dans la manifestation de la vérité - Maitre Delgenes

"Aujourd'hui c'est un peu différent, _Monique Olivier a parlé à Michel Fourniret_. Il y a eu un échange de regards. Et puis il y a eu, non pas un clash ou une dispute ou une volonté de l'un ou de l'autre de tirer la couverture à soi, on pourrait imaginer que Michel Fourniret veuille se mettre en avant, non, plutôt une volonté de dire est-ce que tu te rappelles de telle ou telle chose, d'avoir un échange de ce type là. Cela a évolué en quinze jours. Malheureusement je pense que Michel Fourniret ne se rappelant pas de cette affaire là, on ira pas tellement plus loin dans la manifestation de la vérité."

