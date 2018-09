Auxerre, France

Michel Fourniret agé de 76 ans a été entendu six fois en février et mars où il avait avoué les meurtres de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domece à la fin des années 80 et début 90.

Le 17 mai 1990, le corps nu de la Britannique Joanna Parrish, assistante d'anglais au lycée Jacques-Aymot d'Auxerre, avait été retrouvé à Monéteau. La jeune femme de 20 ans avait été violée et battue avant sa mort. Marie-Angèle Domece, handicapée mentale, avait disparu le 8 juillet 1988 dans l'Yonne, à 19 ans. Son corps n'a jamais été retrouvé.

Les forces de l'ordre bloquent le centre d'Auxerre © Radio France - Isabelle Rose

Ce déplacement "vise notamment à _obtenir des indications sur l'endroit où pourrait se trouver le corps de Marie-Angèle Domece_", nous a confié maitre Didier Seban l'un des avocats des familles . L'ex-épouse de Fourniret, Monique Olivier, avait confirmé en juin l'implication du tueur en série dans les deux meurtres. Elle l'avait déjà désigné à plusieurs reprises avant de se rétracter.

Fourniret avait contesté auparavant son rôle dans les deux disparitions, y compris devant la cour d'assises des Ardennes, où il a été condamné en 2008 à la perpétuité incompressible pour sept meurtres. La magistrate pourrait clore son instruction à la fin de l'année, ouvrant la voie à un nouveau procès courant 2020, selon les avocats des familles des jeunes filles.