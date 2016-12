Michel Le Milinaire légèrement blessé dans un accident de la route à Loiron-Ruillé

La voiture de la figure emblématique du Stade Lavallois a percuté un camping-car cet après-midi sur la départementale 57 vers La Gravelle.

L'accident s'est produit vers 15 heures sur la commune de Loiron-Ruillé. Au volant de sa voiture, Michel Le Milinaire, 85 ans, roulait sur la départementale 57 en direction de Rennes. Pour une raison encore inexpliquée, il s'est déporté de l'autre côté de la chaussée et a percuté l'avant droit d'un camping-car qui arrivait en face. Plus de peur que de mal. L'entraîneur emblématique du Stade Lavallois, dans les années 60, 70 et 80, n'a été que légèrement blessé. 3 autres personnes, celles qui étaient dans le camping-car, un couple de 70 ans et un garçon de 10 ans, eux aussi, s'en sortent bien également. Pas de graves blessures, quelques contusions. Michel Le Milinaire a été transporté à l'hôpital de Laval.