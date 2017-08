Michel Mercier, tout juste nommé au Conseil Constitutionnel, visé par une enquête du Parquet national financier

A peine nommé au Conseil constitutionnel, Michel Mercier fait l'objet d'une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Le Parquet national financier veut vérifier les révélations du Canard Enchaîné sur l'emploi au Sénat d'une des filles de l'ancien ministre.

D'après le Canard Enchaîné de ce mercredi, Michel Mercier aurait embauché sa fille comme attachée parlementaire pendant deux ans. Problème : la jeune femme résidait à Londres alors que sa fiche de poste indiquait que son travail se situait à Paris. Une information dont s'est saisi le Parquet national financier : selon France Info, il ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics.

Le jour-même des révélations de l'hebdomadaire satirique, le sénateur MoDem du Rhône et ancien ministre de la Justice, était nommé au Conseil constitutionnel. Il en a profité pour multiplier les justifications et explications, notamment lors de son audition au Sénat dans la matinée de mercredi. "C'est tout à fait exact que j'ai employé une de mes filles d'août 2012 à avril 2014 parce qu'à l'époque je menais des dossiers d'ordre culturel très difficiles" et qu'elle avait toutes les compétences, a-t-il expliqué en présentant sa candidature.

Michel Mercier assure que sa fille était domiciliée en France et non à Londres

"Elle était domiciliée à l'époque en France", a-t-il ajouté, en précisant avoir vérifié ce fait sur le contrat de travail de sa fille. Dans un premier communiqué, Michel Mercier a ensuite annoncé qu'il remettrait "les travaux réalisés par (sa) fille Delphine au Sénat afin de démontrer l'effectivité de l'emploi". "Un travail effectif a été réalisé, il n'y a donc pas en l'occurrence d'intention frauduleuse", a-t-il également souligné dans un communiqué ultérieur.

Enfin le tout nouveau membre du Conseil constitutionnel a annoncé qu'il déclarerait à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre de ses déclarations de situation patrimoniale et d'intérêt d'activités de fin de mandat, "les travaux effectués, le temps travaillé et les salaires perçus attestant ainsi de l'effectivité de l'emploi".

Ce jeudi, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi interdisant les emplois de collaborateurs familiaux. Pour le communiste Sébastien Jumel, la nomination au Conseil constitutionnel de Michel Mercier, en plein débat sur la confiance dans la vie politique, "sème le trouble".