Michel Platini et l'ex-président de la Fifa Sepp Blatter renvoyés pour escroquerie devant la justice suisse

Michel Platini et Sepp Blatter au stade Stamford Bridge, à Londres, en 2013

Les deux anciens dirigeants de la Fifa, Michel Platini et Sepp Blatter, sont menacés d'un procès en Suisse. Le parquet de Lausanne a mis en accusation ce mardi 2 novembre les deux anciens grands patrons du football mondial pour "escroquerie". C'est maintenant au tribunal pénal de décider de la tenue d'un procès. Les deux hommes sont impliqués dans une affaire de transaction financière suspecte. Depuis 2015, Michel Platini et Sepp Blatter sont mis au ban du football mondial en raison de l'affaire de paiement suspect. Le dossier avait mené au départ précipité de Sepp Blatter de son poste de président de la Fifa et avait mis fin à la campagne d l'ancien footballeur français Michel Platini, alors président de l'Uefa, pour lui succéder.

L'affaire de paiement suspect

Les deux prévenus sont accusés d'avoir illicitement arrangé un paiement de 2 millions de francs suisses de la Fifa en faveur de Michel Platini, sans justification écrite et sur ordre de Sepp Blatter. Ils sont soupçonnés d'avoir menti à leur entourage quant à la raison de ce paiement effectué quelques mois avant la réélection de Sepp Blatter à la tête de la Fifa, en juin 2011.

Sepp Blatter est poursuivi pour "soupçons d'escroquerie, d'abus de confiance et de gestion déloyale". La procédure pénale qui vise le Français est menée pour des "soupçons d'escroquerie, de participation à abus de confiance, de participation à une gestion déloyale et de faux dans les titres". Depuis le début de cette affaire, les deux anciens dirigeants martèlent que ce paiement est un reliquat de paiement pour un travail de conseiller effectué par Michel Platini entre 1999 et 2002.

Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone doit désormais valider cet acte d'accusation.