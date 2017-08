Michèle Bernier : "Un tournage de rêve à Orléans"

Le tournage de "Meurtres à Orléans", un téléfilm de la collection policière de France 3, s'achève aujourd'hui. Dans une ITW à FBO, l'actrice principale Michèle Bernier se confie sur sa découverte d'Orléans, son rôle de flic, sa relation avec le public et ses projets.

Clap de fin pour "Meurtres à Orléans" ! Commencé le 17 juillet, le tournage de ce téléfilm policier s'achève aujourd'hui. Cette fiction réalisée par Jean-Marc Seban fera partie de la collection "Meurtres à", que France 3 diffuse depuis 2013, avec toujours le même principe : une ville et des acteurs différents. Cette fois-ci, c'est donc Orléans qui a fourni le décor : le Campo Santo, le jardin de l'Evéché, la rue Royale, la cathédrale, la bibliothèque universitaire, et même les fêtes de Jeanne d'Arc, puisque c'est pendant les fêtes johanniques qu'a lieu le meurtre imaginé dans le scénario !

Le 11 de la rue Paul Fourché, près de la mairie d'Orléans, transformé en commissariat pour les besoins du tournage. © Radio France - François Guéroult

Quant au casting, il réunit David Kammenos et Michèle Bernier. "On vient de vivre un mois de rêve, un tournage étonnant, amusant, sympathique" confie l'actrice à France Bleu Orléans : "Je ne connaissais pas Orléans, j'ai été étonnée de découvrir une ville qui reste un peu dans son jus, chargée d'Histoire, qui garde et protège son patrimoine, c'est une ville très jolie et très agréable". Dans le téléfilm, Michèle Bernier joue le rôle de Charlotte Marat, qui va résoudre l'enquête : "Je rêvais de faire un "Meurtres à", car c'est une collection que j'aime beaucoup ; c'est un unitaire, 90 minutes d'une histoire, et non pas une série. J'adore ce personnage de flic, à la fois son côté policier intense, avec des repères historiques, et en même temps son côté joyeux, enveloppant, empathique, j'aime bien le mélange des deux genres."

Au passage, Michèle Bernier délaisse donc le registre comique, qui l'a rendue populaire : "Mais le public avec moi est gentil, car depuis plus de 30 ans, il est fidèle, je peux l'emmener sur des choses drôles comme sur des choses moins drôles, il me suit et ça me touche beaucoup", note l'actrice. Ses prochains projets : un autre téléfilm pour France 3, "La pièce manquante", avec Odile Vuillemin (le tournage commence dans les prochains jours à Bordeaux), et un nouvel épisode de "La stagiaire" (tournage prévu à Marseille cet automne). Et si son emploi du temps lui permet, pourquoi ne pas venir assister aux prochaines fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, pour de vrai cette fois-ci ? "Absolument, pourquoi pas", sourit Michèle Bernier. Interview complète à écouter ci-dessous :

Le montage de "Meurtres à Orléans" va durer un bon mois. On ne connaît pas encore la date de diffusion sur France 3. Le précédent téléfilm de la collection - "Meurtres à Strasbourg" - avait réuni 3,7 millions de téléspectateurs en mai dernier.