Michelin : des soudeurs de la Combaude portent plainte pour mise en danger

Tout démarre à l'été 2018 quand sur les postes de soudure de l'atelier "réalisation d'équipement" à la Combaude, on détecte dans l'atmosphère un taux de chrome VI supérieur aux seuils réglementaires. Des alertes répétées au fil des mois, à chaque fois les soudeurs pointent du doigt une aspiration défectueuse ou inefficace. En interne, la médecine du travail relativise leurs résultats d'analyses médicales en accusant leur alimentation.

"Les appareils étaient sur moi pour faire les contrôles atmosphériques", se rappelle Yves Meunier, ancien soudeur chez Michelin, aujourd'hui à la retraite. "_Quand on demandait où on en était, c'était toujours "c'est bon, y'a rien". Nous on faisait confiance. Ils nous ont menti tout le temps_. On s'est fait empoisonner". Yves Meunier souffre aujourd'hui de nombreux problèmes de santé, son taux de ferritine est trois fois plus élevé que la norme, il est suivi par son médecin et le CHU de Clermont-Ferrand en espérant en savoir plus.

Un défaut d'information des salariés

Fin 2018, les élus CGT du CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) finissent par saisir l'inspection du travail qui va constater différents manquements de la part de Michelin. Pas de contrôles réguliers des valeurs limites d'exposition pour des produits dangereux comme le chrome VI, pas d'évaluation des risques ni d'information des salariés, comme l'impose pourtant la loi. La CGT donne l'exemple des fiches de sécurité au poste qui mentionnent la toxicité du produit, mais pas les risques liés à son utilisation en soudure, justement là où se trouve le danger.

Une dizaine de dépôts de plaintes

En début d'année, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal dont s'est saisi le procureur de la République pour lancer une enquête de police. Des soudeurs, comme des représentants de la direction de Michelin ont été entendus. Une dizaine de soudeurs, pour moitié retraités, les autres toujours en activité ont déposé plainte. La CGT Michelin, elle, va se porter partie civile.

"On attend d'abord la vérité, est-ce qu'il y a eu mise en danger des salariés ?" s'interroge José Arrieta, secrétaire de la CSSCT (commission santé sécurité et conditions de travail) pour les sites Michelin de la Combaude et Chantemerle. "La procédure judiciaire le dira. On attend que les salariés soient indemnisés si la justice le décide, et surtout que Michelin cesse de mentir et mette de vraies protections là où c'est nécessaire."

Depuis, dans cet atelier "réalisation d'équipement", l'aspiration a été remise aux normes et un suivi médical a été mis en place pour les soudeurs.