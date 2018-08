L'association l'Arbre à chats et l'avocate Maître Isabelle Terrin veulent poursuivre les personnes ayant jeté un chaton vivant à la poubelle, fin juillet à Caderousse. Le parquet de Carpentras avait, lui, choisi de leur adressé un rappel à la loi.

Caderousse, France

Mickey est un miraculé. Ce chaton noir a été jeté vivant dans un container, fin juillet, par un couple à Caderousse. Il est alors mal en point, intoxiqué, comme le montreront ensuite les analyses d'une vétérinaire. Heureusement, une association a pu le récupérer à temps et le soigner. Aujourd'hui, il se porte bien mais son cas pose question.

A la suite des faits, le couple se présente à la gendarmerie et explique avoir pensé que l'animal était mort. Ils écopent alors d'un rappel à la loi. Une décision incompréhensible pour l'association l'Arbre à chats et son avocate Maître Isabelle Terrin : «Pour les faits tels qu'ils ont été commis, ils peuvent encourir jusqu'à deux ans de prison ferme et 30.000 euros d'amende. Je ne dis pas qu'il faille aller jusqu'au maximum de la peine mais enfin un rappel à la loi, c'est à dire juste rappeler que le texte existe, pour mes clients c'est un simulacre de justice, cela équivaut à un permis de torturer».

La justice trop clémente ?

L'avocate souhaite poursuivre les auteurs des faits par citation directe devant un tribunal correctionnel. Un procès qui, s'il a lieu, sera pour Maître Terrin l'occasion de «parler enfin des actes cruels qui sont faits aux animaux et que la justice ne relaie pas suffisamment». L'avocate regrette que la justice ne soit «pas du tout prête à accueillir la cause animale dans les prétoires» pourtant, argue-t-elle, «il est prouvé que les personnes qui commettent des actes de barbarie sur les animaux sont des individus potentiellement dangereux».