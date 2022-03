Migrant disparu dans la Bidassoa : 500 personnes réunies sur le pont de Béhobie

Plus de 500 personnes se sont réunies ce lundi soir sur le Pont de Béhobie en soutien au jeune migrant porté disparu depuis samedi en voulant vraisemblablement traverser le fleuve frontalier. Elles dénoncent l'inaction des pouvoirs publics.

Plus de 500 personnes se sont rassemblées ce lundi soir sur le Pont de Béhobie au dessus de la Bidassoa. A l'appel de plusieurs associations de défense et de soutien aux migrants, ces militants ou simples habitants entendaient ainsi marquer leur colère et leur tristesse face à l'affaire de ce jeune homme qui s'est vraisemblablement noyé samedi soir dans la Bidassoa en tentant de traverser le fleuve frontalier à la nage.

Les manifestants réclament un corridor humanitaire entre Irun et Bayonne © Radio France - Anthony Michel

Au niveau de l'enquête, ce lundi soir, il n'y avait toujours aucune trace ni nouvelle du jeune homme, qui pourrait être un Sénégalais de 24 ans, selon plusieurs sources. Après avoir fouillé la zone entre Biriatou et le pont Saint Jacques, les recherches se sont poursuivies après le pont Saint Jacques, sur la zone entre Txingudi et l'aéroport de Fontarrabie.

