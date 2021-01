Migrants apprentis menacés d'expulsion : après le cas de Laye Traoré, une pétition lancée pour Yaya à Besançon

Son cas est identique à celui de Laye Traoré, cet apprenti boulanger guinéen régularisé après une grève de la faim de son patron, à Besançon : Yaya est un jeune migrant venu de Guinée, qui suit une formation à Besançon et se retrouve menacé d'expulsion parce qu'il est devenu majeur. Pour éviter un renvoi dans son pays, une pétition est lancée sur Internet par un de ses formateurs, soutenu par les enseignants du CFA du Bâtiment de Besançon et le patron de l'apprenti. Cette pétition s'intitule : "Pour que Yaya reste en France afin de finir son CAP" et demande à ce que le jeune puisse au moins finir et valider sa formation en France.

Décision le 26 janvier

Adressé au préfet du Doubs Joël Mathurin et à la présidente du conseil régional Marie-Guite Dufay, le texte fait part "du savoir être et des compétences" de Yaya. Ce jeune migrant a saisi le tribunal administratif de Besançon contre son expulsion. Son premier recours a été rejeté, le second a été examiné le 8 janvier et le délibéré doit être rendu mardi prochain, le 26 janvier.

Ce jeune migrant a pris la parole aux côtés de Laye Traoré ce mardi, au moment du retour au travail de l'apprenti boulanger. Il espère lui aussi obtenir des papiers pour rester en France.