Caen, France

L'association solidarité migrants Calvados, la CIMADE, l'ASTI 14 et l'ARCAL voulaient que des mesures d'urgence soient prises pour les migrants. Organisation de maraudes, hébergement, création de douches et de latrines. Elles avaient donc saisi le tribunal administratif de Caen en référé. "Le nombre de migrants est estimé à 172 actuellement sur Ouistréham", avait indiqué à l'audience ce mardi Clément Cavelier, avocat des associations. "Ils vivent dehors dans des conditions extrêmement précaires, manquent de tout et ne sont nourris que par la générosité des habitants". Toujours selon les associations, les services de la mairie retirent leurs couvertures et sacs de couchage aux migrants quotidiennement. Etant donné l'urgence de la situation, elles demandaient donc que des mesures soient prises le plus vite possible par la ville, le département et l'Etat.

Un centre d'accueil à Courseulles-sur-mer et des places disponibles à Caen

Mais le tribunal a considéré, dans sa décision rendue ce vendredi, qu'un certain nombre d'actions ont déjà été mises en place. Un centre d'accueil a notamment été ouvert à Courseulles-sur-mer pour accueillir les mineurs. Le tribunal relève également que des places sont disponibles dans les lieux d'hébergement ouverts à Caen. Il indique enfin que les associations ne prouvent pas que la ville de Ouistréham a fermé des points d'eau ou des toilettes publiques. Il estime donc ne pas avoir à se prononcer dans l'urgence, mais examinera cette affaire avec une formation élargie à 3 juges. En attendant, les associations continuent de se battre sur le terrain et appellent à un rassemblement ce samedi sur le port de Ouistréham (à 14h30).