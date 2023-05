Migrants : la préfecture des Alpes-Maritimes autorise la surveillance de la frontière italienne par drones

La préfecture des Alpes-Maritimes a pris des arrêtés ce mercredi 10 mai . Jusqu'au 09 août 2023, ils autorisent l'usage de drones, "des aéronefs sans équipage à bord". Dans un périmètre défini, la "captation, l'enregistrement et la transmission des images" par deux caméras, doivent aider à lutter contre les passages irréguliers, "un flux migratoire en provenance de l'Italie multiplié par quatre", depuis le début de l'année.

ⓘ Publicité

Quatre zones définies

Le périmètre s'étend du bord de mer à Menton à Breil-sur-Roya. Une première zone part de Menton en bord de mer, jusqu'au nord du hameau de Saint-Paul. Une deuxième au niveau de l'Intermarché de Menton et Castellar. Les communes de Sospel et de Breil-sur-Roya sont également concernées.

Deux caméras, au maximum, pourront fonctionner simultanément sur ce territoire frontalier.

9.000 personnes en situation irrégulière "interceptées" en 2023

Selon les services de l'Etat, depuis le début de l'année 2023, le "flux migratoire en provenance de l'Italie a été multiplié par quatre, plus de 9.000 individus non admissibles, en situation irrégulière ont été interceptées".

Selon la préfecture, le drone est la meilleure solution : "l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la surveillance de la frontière tout en limitant l'engagement des forces au sol, le recours aux dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté ; il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins". Elle justifie ce choix par "la difficulté du terrain et de la présence de nombreux sentiers pédestres permettant de contourner le dispositif de lutte contre l'immigration irrégulière clandestine."

En avril, la première ministre Elisabeth Borne avait déjà annoncé le déploiement de 150 policiers supplémentaires dans les Alpes-Maritimes, pour lutter contre les arrivées illégales de migrants dans le département.

À lire aussi Le préfet annonce l'utilisation de drones pour surveiller le quartier des Moulins à Nice

"La frontière n'est pas abandonnée, on utilise au mieux le potentiel opérationnel dont on dispose pour arrêter le plus de migrants" assurait le Préfet des Alpes Maritimes sur notre antenne. Bernard Gonzalez était invité de France Bleu Azur ce mercredi :

loading