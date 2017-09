Migrants: le niçois Pierre-Alain Mannoni condamné en appel

Pierre-Alain Mannoni avait été relaxé en première instance. Cette fois-ci en appel à Aix, il a été condamné.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Pierre-Alain Mannoni à 2 mois de prison avec sursis. Condamnation pour aide au séjour et à la circulation de personnes en situation irrégulière. En novembre dernier, le tribunal correctionnel de Nice avait au contraire relaxé l'enseignant chercheur niçois. Ce dernier avait alors expliqué qu'il n'avait fait que son devoir: aider des personnes en difficulté, des migrants certes mais de "simples hommes et des femmes". Le tribunal avait alors entendu cette explication mais le parquet lui ne l'avait pas digéré et avait fait appel. Lundi, Aix a donc donné raison au parquet niçois. Pierre-Alain Mannoni se dit déçu, trouve que c'est un très mauvais message qui est envoyé, contraire à l'esprit français de fraternité. Le niçois a décidé de se pourvoir en cassation.