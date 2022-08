Migrants : le parc St John Perse proche de la saturation à Reims

Modifierparc St John Perse de Reims : cinq personnes (2 adultes et 3 enfants) arrivées le matin-même d’Albanie. Comme souvent ce sont les enfants qui tentent de traduire les paroles de leurs parents et de Paul, bénévole : "Je leur explique où ils peuvent trouver de l'aide, aux Restos du Coeur, au Secours Populaire...". Sauf que les associations fonctionnent au ralenti l'été, quand elles ne sont pas tout bonnement fermées.

C'est alors la solidarité qui se met en place dans le camp de fortune. "On apporte tous les jours des petites choses", explique Rémi, un habitant de Reims outré devant l'ampleur de la situation, "Ils manquent de tout et surtout d'eau en ce moment, c'est ça le plus gros problème". Par plus de 30 degrés, le seul point d'eau du parc devient vite insuffisant.

un seul point d'eau et pas de sanitaire dans ce parc de Reims devenu camp de fortune pour une cinquantaine de migrants © Radio France - Aurélie Jacquand

Ils étaient 75 la semaine dernière, ils sont encore environ 50 selon les associations d'aide

Depuis le début de l'été, ce sont au moins quatre familles par semaine qui s'installent ici, sous des tentes (issues de dons) qui surchauffent. "Ce n’est pas parce qu'il y a un afflux de personnes que le camp déborde", précise Fabien Tarrit, du collectif Sövkipeu,"C'est parce que l'été, il y a moins de relogement que l'hiver de la part de la mairie et de la Préfecture de la Marne". Il précise que la grande majorité des personnes présentes sont demandeuses d'asile et que "C'est la loi de les loger pendant leur démarche. C'est ça que l'on demande depuis maintenant des années".

Cela fait six ans que les premières toiles de tentes ont vues le jour dans ce quartier de Reims. "La plupart finiront par trouver un emploi et seront régularisés", affirme Fabien Tarrit, "Il y a ceux qui travailleront au noir, mais il y a ceux à qui la Préfecture finira par donner des papiers parce qu'elle estime qu'il y a des besoins dans tel ou tel domaine d'activité. On peut estimer que _seules 2 ou 3 familles seront renvoyées dans leurs pays_". Et puis il y a ceux qui choisiront de rentrer chez eux et pour ça une allocation de 300 euros par personne est prévue.

