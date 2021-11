Migrants : "les organisations criminelles monétisent le désespoir des populations" selon un magistrat

Antoine Berthelot est substitut du procureur général de Douai, en charge de la criminalité organisée. A ce titre, il connaît bien ces filières de passeurs, du stade de l'enquête à celui du procès. Il n'est évidemment pas question de parler de l'enquête en cours, après le naufrage de Calais, mais d'en savoir plus sur ces filières criminelles très organisées. Entretien.

France Bleu Nord : Y a-t-il un profil-type de passeurs ?

Antoine Berthelot : La réponse est non. C'est bien toute la complexité de la question. Il n'y a pas même un profil type d'organisations criminelles qui assurent des passages. Quand une personne décide de prendre la route de l'exil, elle va devoir passer un certain nombre de frontières et aura forcément recours à une multiplicité d'opérateurs qui vont être chargés sur tel tronçon, tel secteur, de l'héberger, de la prendre en charge et de la transporter. Selon la communauté à laquelle vous appartenez, vous ne ferez pas appel aux mêmes réseaux criminels. Selon les accords entre les organisations criminelles que vous avez payées pour passer, vous n'emprunterez pas les mêmes routes, les mêmes moyens de transport. La réalité est très complexe à prendre en compte.

En ce qui concerne ce dernier tronçon, entre la Côte d'Opale et l'Angleterre, est ce qu'il y a, comme ça a été dit notamment par le ministre de l'intérieur, des organisations criminelles internationales, des mafias ?

La mafia, cela correspond à une définition assez précise. Je n'irais pas sur cette terminologie, mais des organisations criminelles internationales, c'est certain. Ces filières sont établies à cheval entre les territoires belges, français, parfois néerlandais, ont des points d'appui logistiques en Allemagne, ce qui permet d'arriver jusque chez nous. Ça en fait des organisations criminelles internationales.

Sur place, des "petites mains calaisiennes" participent-elles à ces trafics d'êtres humains ?

Oui, mais ça reste quand même très épisodique, très périphérique. On peut faire un parallèle avec un trafic de produits stupéfiants. Vous avez quelqu'un qui va importer le produit, quelqu'un qui le transporte jusqu'au point de vente, puis vous avez quelqu'un qui va vendre, quelqu'un qui va surveiller, quelqu'un qui va gérer l'argent. C'est un peu la même chose.

Sauf que là, on est sur de l'humain...

Et il est important de le rappeler, parce qu'on a affaire à des criminels qui l'oublient. Quand on a les écoutes téléphoniques, c'est très flagrant. On les entend parler de stock, de marchandise, les termes sont abjects. Ils ne font pas du transport de personnes, mais du transport de marchandises. Alors qu'il s'agit de personnes qui sont sur les routes de l'exil, qui sont prêtes à tout pour fuir la guerre, la misère. On ne prend pas la fuite si on n'est pas désespéré, et on ne prend pas la mer si on n'est pas désespéré. Les organisations criminelles viennent monétiser le désespoir de ces populations et engrangent des centaines de milliers, des millions d'euros en faisant prendre la mer à des familles entières, en chargeant dans des camions, dans des caches aménagées qui dépassent à peine les deux mètres cubes, des dizaines de personnes qui vont voyager dans des conditions atroces.

Votre rôle, c'est d'empêcher cela en interpellant ces passeurs. N'avez-vous pas l'impression de vider la mer à la petite cuiller ?

Il peut y avoir ce sentiment, sauf que l'on doit notre investissement, notre engagement à ces personnes. Comment ne pas avoir une détermination décuplée quand on constate ce que sont les conséquences de ces transports ? Les modes opératoires évoluent, ces réseaux criminels s'adaptent géographiquement. Quand vous allez resserrer la sécurité sur un secteur, ils vont aller plus loin, ils vont s'écarter. Et oui, c'est parfois décourageant. Sauf qu'on a des résultats malgré tout : les tribunaux et les parquets de Boulogne-sur-mer et de Dunkerque sont en première ligne, ainsi que la juridiction spécialisée lilloise (JIRS) que j'ai eu l'honneur de diriger pendant quelques années. Les résultats sont là, les dossiers sont là, les filières sont démantelées. Pas toutes, bien sûr, mais des filières d'ampleur sont démantelées. Il y a par exemple un dossier dans lequel, en Roumanie, on a pu saisir les avoirs criminels de malfaiteurs qui organisaient des prestations de services et qui affrétaient des flottes de camions pour faire passer des passagers clandestins au niveau du tunnel.

La réponse pénale est-elle dissuasive ?

Elle est à mon sens dissuasive, et très variée : pour un chauffeur qui, de son propre chef, va faire passer des personnes, c'est de l'aide à l'entrée et au séjour irrégulier, la peine encourue est de cinq ans. Des peines de 18 mois, de deux années de prison sont prononcées. Sur les dossiers qui relèvent de la bande organisée, la peine encourue monte à dix ans. Les condamnations sont de 7, 8 ans, avec de grosses amendes, à la hauteur des bénéfices qui sont engrangés, et qui sont considérables. On parle de millions, parfois de dizaines de millions d'euros.