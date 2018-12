Migrants : les pêcheurs boulonnais demandent de l'aide à l'Etat pour surveiller leurs bateaux

Boulogne-sur-Mer, France

Dans la nuit de samedi à dimanche, trois heures avant le vol du Sainte-Catherine, un autre fileyeur (ces petits bateaux qui partent pêcher à la journée) a été visité. Dans le port de Boulogne-sur-mer, c'était le quatrième en un mois. Quatre personnes ont été mises en fuite. Mais elles sont revenues vers 4h du matin, et ont réussi à partir avec le Sainte-Catherine et 16 migrants, dont deux enfants.

Moteur à changer ?

A bord du bateau, les dégâts sont importants, détaille Stéphane Pinto, le porte-parole des fileyeurs boulonnais : "La porte a été forcée, mais le plus gros problème, c'est le moteur. Il est certainement mort, car ils n'ont pas su ouvrir les vannes pour le refroidir, à l'eau de mer. Le moteur a chauffé à plus de 200°. C'est un coût important pour une petite entreprise. Et puis, il y a la perte d'exploitation, le temps des réparations." Si les assurances prendront en charge le coût du moteur, de l’ordre de 50.000 euros, les journées de pêche perdues ne seront sans doute pas indemnisées.

Le "Sainte-Catherine" a retrouvé les quais de Boulogne-sur-mer. Sa porte d'entrée a été fracturée, et son moteur -qui a chauffé- est probablement à changer.. © Radio France - Matthieu Darriet

Face à la recrudescence des vols et des dégradations, lors que les passeurs échouent, les pêcheurs demandent de l’aide pour se protéger : "Aujourd'hui, on retire les clés du contact, cela n'a pas toujours été le cas. Mais maintenant il faut que l"Etat intervienne au plus vite pour mettre en place un gardiennage, sur les quais, la nuit. Mais qui va payer ? "

Qui pour financer du gardiennage ?

Il y a plus de dix ans, suite à des vols à bord des bateaux, les professionnels avaient financé des vigiles, mais à 150 euros par mois et par bateau, ce n’est plus possible aujourd’hui. Et la vidéo-surveillance ne permettrait certainement pas d’enrayer ces vols de bateaux.

Les pêcheurs sont inquiets pour le jour où un équipage se retrouvera nez-à-nez avec des passeurs en train de voler leur bateau.