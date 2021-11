Migrants mineurs : une amende requise contre Eric Zemmour pour ses "propos outrageants"

Une amende de 10.000 euros a été réclamée par le parquet, mercredi, lors du procès d'Éric Zemmour, mis en cause pour avoir affirmé que les migrants mineurs étaient tous "voleurs, violeurs et assassins". Le jugement sera rendu le 17 janvier.

Des "propos méprisants, outrageants", et "un rejet violent" de la population immigrée. Le parquet a requis mercredi 10.000 euros d'amende, avec possibilité d'emprisonnement en cas de non paiement, à l'encontre du polémiste d'extrême droite Eric Zemmour, jugé en son absence pour ses propos controversés sur les migrants mineurs isolés.

Les limites de la liberté d'expression ont été franchies - La procureure

La décision du tribunal a été mise en délibéré et sera rendue le 17 janvier. "Les limites de la liberté d'expression ont été franchies", et Eric Zemmour s'est rendu coupable de provocation à la haine et injure raciale, a estimé la procureure. Elle a demandé "100 jours amende à 100 euros" en condamnation.

Au début de ses réquisitions, elle a relu une grande partie des propos reprochés au probable candidat putatif à la présidentielle, habitué des procédures judiciaires. Lors d'un débat sur les mineurs isolés sur CNews le 29 septembre 2020, après un attentat devant les ex-locaux de Charlie Hebdo, Eric Zemmour affirme : "Ils n'ont rien à faire ici, ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont, il faut les renvoyer et il ne faut même pas qu'ils viennent".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Ce n'est pas un accident de langage, il persiste et signe"

"Ce n'est pas un accident de langage, il persiste et signe", a constaté la procureure dans ses réquisitions. "Sous couvert de parler des mineurs, il vise la population immigrée", contre laquelle il semble avoir "une détestation très forte". Les expressions utilisées "synthétisent les mécanismes de la haine", il use "du lexique de la guerre", parle "d'invasion, de conquête", a avancé la procureure. Il fonctionne par "généralisations, un procédé classique du racisme", a-t-elle ajouté, souhaitant "insister" sur le danger de la "banalisation du discours d'un ennemi commun".

"Il n'y a pas une once de racisme chez Eric Zemmour" selon son avocat

"Ces émissions c'est tac-au-tac", et Eric M. Zemmour "essaie de développer une thèse", a répondu dans sa plaidoirie l'avocat du polémiste. "Sa thèse, c'est qu'il ne faut aucune immigration, c'est une position politique", a assuré l'avocat. "Il n'y a pas une once de racisme chez Eric Zemmour" qui ne fait que dire "la réalité", parfois de "manière brutale, avec ses mots", a-t-il soutenu.

La procureure demande 5.000 euros d'amende contre CNews

Contre le directeur de publication de la chaîne d'information CNews, jugé au côté d'Eric Zemmour comme c'est l'usage dans les procès de presse, la procureure a requis 5.000 euros d'amende. Dans leurs plaidoiries, plusieurs parties civiles avaient insisté sur la responsabilité de la chaîne d'information, dont le "discours de haine" est "le fond de commerce". "On sait ce que ça va déraper et on y va", a résumé l'une d'entre elles.

Au total, une trentaine d'associations antiracistes se sont constituées partie civile, dont les associations SOS Racisme, la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et la Licra, ainsi qu'une vingtaine de conseils départementaux, les mineurs non accompagnés étant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, gérée par les départements.