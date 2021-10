Migrants percutés par un TER : le cinquième homme a été retrouvé à Bayonne et auditionné par la police

C'est un constat qui avait mis la puce à l'oreille des enquêteurs après le drame de mardi matin, lorsque le premier TER avait percuté quatre migrants à 500 mètres de la gare de St-Jean-de-Luz, tuant trois d'entre eux. La présence sur place de cinq documents d'identité laissant à penser que les quatre victimes étaient donc accompagnées. L'enquête a rapidement progressé puisque le mystérieux cinquième homme avait déjà eu à faire à la police et c'est jeudi après midi que cet Algérien de 28 ans a été interpellé par la police alors qu'il déambulait dans les rues bayonnaises.

Il a tout vu et a pris la fuite

Lors de son audition, le rescapé, arrivé d'Espagne lui aussi, a confirmé sa présence sur les lieux dans la nuit de lundi à mardi et il corrobore les informations déjà données par le blessé, à savoir que ses compagnons de route et lui se tenaient au sec sur les voies pour échapper aux contrôles de police. Lui, sentant le froid s'est alors réveillé et s'est écarté pour bouger et se réchauffer. C'est à ce moment-là que le train est arrivé et a percuté le groupe. Il dit avoir tout vu, et pris de panique, s'être enfuit en courant.

Cet homme avait été déjà jugé en comparution immédiate, il y a quelques mois, par le tribunal judiciaire pour vol.