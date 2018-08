Nantes, France

Le maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, a réagi aux propos tenus dimanche par le président du parti Les Républicains sur la question des migrants. Laurent Wauquiez avait déclaré "Comment ne pas comprendre que nous sommes au bout de nos capacités d'intégration et que cette immigration de masse est aujourd'hui une menace culturelle pour la civilisation européenne ?". Le président du parti Les Républicains qui ajoutait "les Français refusent de devenir étrangers dans leur propre pays". Pour la maire socialiste de Nantes, "ces propos sont à vomir. C'est tellement nauséabond". Pour Johanna Rolland qui s'en prend aussi à l'Etat, "Quand on ne règle pas suffisant ce sujet, on fait le lit des populismes et de l'agitation des peurs comme l'a fait Laurent Wauquiez, de manière tellement scandaleuse, ce week-end".