Migrants : quatre nouvelle tentatives de vols de bateaux de pêche, à Boulogne

Boulogne-sur-Mer, France

Dans la nuit de mardi à mercredi, au moment de partir en mer, depuis le quai Gambetta, à Boulogne-sur-mer, le constat est amer pour Stéphane Pinto. La bateau du représentant des petits pêcheurs a été endommagé : "Nous on retire la clé de contact, mais ils ont essayé d'arracher le tableau de bord, pour tenter de démarrer le moteur avec les fils. Les batteries étaient ouvertes, quand nous sommes arrivés."

Le tableau de bord du "Don Lubi II" a été arraché, lors d'une tentative de vol du bateau. © Radio France - Matthieu Darriet

A quelques mètres seulement du Don Lubi II, le Loïc II a été visité, également, raconte Jean-Pierre son patron : "La porte a été défoncée, ils ont cherché le clé pour démarrer, mais ils ont échoué. Et après, ils sont allés faire d'autres bateaux. Le problème, c'est le jour où on va tomber sur une équipes ! Ça va mal finir, c'est sûr et certain."

Plus de patrouilles de police sur les quais

Venu à la rencontre des pêcheurs, le sous-préfet de Boulogne, Jean-Philippe Venin, a annoncé un renforcement de la surveillance : "Nous allons avoir des effectifs de la Police nationale qui vont patrouiller, toute la nuit. Les services de l'Etat se mobilisent pour éviter qu'il y ait de nouvelles tentatives dans les jours qui viennent."

Le sous-préfet de Boulogne, Jean-Philippe Venin, a rencontré les pêcheurs et promis des patrouilles de police la nuit, sur les quais. © Radio France - Matthieu Darriet

Ces policiers sont d’autant plus nécessaires que les conditions météo sont favorables, pour plusieurs jours encore, avec une mer calme et la pleine lune. A plus long terme, il faudra envisager la mise en place d’un gardiennage sur le port.