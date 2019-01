Migrants qui traversent la Manche en petits bateaux: des premiers passeurs condamnés

Boulogne-sur-Mer, France

L’affaire débute le 22 novembre. Vers 5h30 ce matin-là, un petit bateau pneumatique, avec 11 personnes à son bord est repéré en détresse au large du Cap Griz-nez. Ces réfugiés iraniens sont affaiblis, et en état d’hypothermie pour quatre d’entre-eux qui devront être hospitalisés.

En garde-à-vue, les autres racontent que leur Zodiac était tracté par un bateau plus gros, puis les passeurs ont coupé la corde et leur ont jeté des rames. lls se sont sentis abandonnés et arnaqués, car ils ont payé entre 500 et 5.000 euros.

Un réseau structuré

Avec ces premières informations, les policiers poussent leur enquête pendant un mois. C’est l’affaire «petit bateau" : une embarcation achetée à Audinghen, sur Le Bon coin. Et au fil des écoutes, des bornages de portables et des filatures, les policiers recoupent avec une autre affaire, baptisée « Scream », celle de migrants retrouvés dans un champ, par les gendarmes de Marquise, en train de tirer un bateau vers la mer.

A l’audience, les trois hommes tentent de minimiser leur rôle, alors que la présidente cherche à comprendre s'il y a "bande organisée". Il en ressort un réseau structuré qui pouvait aller jusqu’en Belgique ou en Bretagne, pour acheter des bateaux.

Les écoutes téléphoniques montreront qu’au plus fort de leur business, ces hommes ont envisagé le passage d’une cinquantaine de migrants, avec un gros bateau, pour un gain de 150.000 euros.

Dans ses réquisitions, la Procureure a indiqué que 71 traversées -dont 40 réussies pour plus de 500 migrants- ont eu lieu en 2018, surtout depuis novembre. 20 pour 90 personnes ont déjà été identifiées, depuis le début de l’année.