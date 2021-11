Migrants : un vaste réseau de passeurs démantelé près de Calais

Ce lundi 22 novembre, le gouvernement a annoncé de nouveaux moyens pour lutter contre les réseaux de passeurs sur les côtes de la Manche. Des moyens supplémentaires pour aider les forces de l'ordre à lutter contre "l'immigration clandestine" alors même qu'un vaste réseau de passeurs a été démantelé dans le Calaisis mardi dernier. C'est ce qu'a appris ce lundi franceinfo de source policière, confirmant une information du Figaro.

Quinze personnes ont été interpellées

Un vrai réseau international a été démantelé avec des trafiquants irako-kurdes, roumains, pakistanais et vietnamiens. Ces malfaiteurs organisaient l'arrivée des migrants, qu'ils faisaient venir de très loin, parfois des milliers de kilomètres. Les trafiquants recrutaient des réfugiés dans des camps comme celui de Grande Synthe à côté de Dunkerque. Ils faisaient payer 6.000 euros la traversée pour rejoindre Grande Bretagne.

Les bateaux utilisés pour la traversée notamment des zodiacs venaient parfois de Chine, en passant par la Turquie et l'Allemagne. Des embarcations pouvant accueillir entre 40 et 60 migrants. Le trafic permettait 4 mises à l'eau par mois, l'équivalent de 3 millions d'euros de bénéfices. Après un an d'enquête, plus de 100 000 euros en espèce et des faux papiers ont été saisis. Au total, plus d'une centaine de policiers de l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST) et de la brigade mobile régionale de zone de Lille ont été mobilisés sur cette enquête. Ils étaient appuyés d'effectifs du Raid et de la BRI.