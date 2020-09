Migrants : une filière européenne de traversées de la Manche démantelée

Dix petits bateaux, des moteurs, plus de 150 gilets de sauvetages, des véhicules et plus de 48.000 euros en espèces ont été saisis par les policiers et révèlent l’organisation de cette filière mis au jour suite à des arrestations partout en Europe.

Sept personnes ont ainsi été interpellées en France, et sont en garde à vue, notamment grâce à la Brigade mobile de recherche (BMR) de la Police aux frontières, à Coquelles, près de Calais. Cette brigade d'enquêteurs travaille depuis six mois sur ce qu’on peut considérer comme "une belle affaire", en bonne coopération avec les Britanniques, puisque, cette fois, le banquier du réseau a pu être arrêté.

17 filières déjà démantelées

Cette organisation, composée essentiellement de ressortissants iraniens, aurait monté plusieurs dizaines de traversées, au prix de 3.000 euros par personne. Elle aurait ainsi accumulé d’énormes profits, selon Eurojust, l’instance de coopération judiciaire européenne qui a dirigé cette opération à travers la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-bas.

L’année dernière, 26 filières d’immigration permettant de traverser la Manche avaient été démantelées dans la région, 17 filières déjà, cette année, dont 7 pas voie maritime.

Selon un comptage de nos confrères de la BBC, près de 1.900 migrants ont réussi à traverser la Manche sur ce mois de septembre, soit plus que sur toute l’année dernière.