Mikael Corre raconte dans un livre son immersion pendant un an dans le commissariat de Roubaix

Ce mercredi 5 avril, le livre "Le Central" sort en librairie. Son auteur, le journaliste Mickael Corre a mené une enquête pendant un an en immersion dans un commissariat de Roubaix. Invité de France Bleu Nord, ce mercredi, Mikael Corre est revenu sur cette enquête.

Une police obligée de sélectionner la délinquance

Le journaliste de la Croix a l'idée d'enquête pendant un an, au cœur d'un commissariat, lors d'un reportage à Roubaix : "J'ai suivi une brigade anticriminalité dans le cadre des gilets jaunes. A cette occasion, j'ai découvert l'intérieur d'un commissariat, et je me suis dis on parle de la police, on a des débats sur la police, on a des critiques sur la police mais est-ce qu'on sait ce que c'est que la police ? Est-ce qu'on sait comment ils fonctionnent, comment ils travaillent?" Mikael Corre obtient les autorisations pour travailler pendant un an au cœur du commissariat de Roubaix.

Pendant un an, Mikael Corre passe une semaine par mois dans un commissariat de Roubaix et dévoile les coulisse. Il découvre que le commissariat fonctionne selon lui "comme une grande usine". Quand le journaliste arrive à Roubaix, au début de l'année 2021, un groupe de lutte contre les violences conjugales est mis en place : "A la fin de l'année, les enquêtrices travaillaient sur une centaine de dossiers par tête. Le lundi matin, quand elles arrivaient au travail, elle se demandaient sur laquelle de leur100 femmes potentiellement victimes de violences conjugales, elles allaient travailler. J'ai pris conscience que le travail de policier c'est souvent essayer de vider la mer avec une petite cuillère." On comprend rapidement que les policiers de Roubaix sont obligés de sélectionner la délinquance, parce qu'il y en a trop.

Mikael Corre décrit dans son livre l'état des geôles du commissariat de Roubaix, entre l'urine et les insectes : "D'après les informations que j'ai, les geôles ont été refaites depuis mon passage. S les geôles sont aussi sales c'est parce que la femme de ménage ne peut nettoyer uniquement les cellules vides vers 5 heures du matin. Leur saleté est le signe qu'à Roubaix, il y a de plus en plus de personnes placées en garde à vue. C'est intéressant parce que quand on regarde le registre dans les geôles on a un concentré des problématiques qu'on connait à Roubaix."

Le but de ce livre c'est de comprendre aussi ce qu'est un policier, ce qu'il y a derrière cet uniforme. Mikael Corre aborde notamment les violences policières : "Ce qui m'a marqué pendant cette année c'est de voir que les policiers sont des polytraumatisés. Ils sont en permanence en rapport avec la violence et la mort. La mort qu'ils peuvent provoquer, la mort qu'ils doivent annoncer au père ou à la mère d'un jeune qui s'est tué en scooter, les autopsies. J'ai essayé de comprendre comment ca peut les travailler psychologiquement. Une psychologue de la police parle de ce rapport à la mort qui serait effractant pour le psychisme des policiers, comme s'il cambriolait la tête des policiers."