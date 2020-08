Entré libre à son procès, le militant basque Mikel Barrios ne sortira pas de prison

Mikel Barrios ne retrouvera pas la liberté. Ce dimanche, la Cour d'Appel de Paris a refusé sa demande de libération. Motif : il n'offre pas suffisamment de garanties de représentation; en clair les juges craignent qu'il ne se présente pas à son procès en appel.

Fin juin, après un an et demi de liberté conditionnelle, Mikel Barrios était condamné à 5 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris pour "participation à une association de malfaiteurs à visée terroriste". On lui reproche son appartenance à l'organisation ETA.

Depuis, le jeune Navarrais de 32 ans, habitant d'Itxassou, purge sa peine à la prison de Mont-de-Marsan.

Une décision disproportionnée pour Bake Bidea

Pour son avocate, Xantiana Cachenaut, ce revers est inexplicable : "C'est une grosse déception à nouveau et une incompréhension" explique-t-elle. Selon elle, "six juridictions avaient estimé que sa privation de liberté n'était pas justifiée".

Xantiana Cachenaut, va désormais étudier avec son client la possibilité d'une nouvelle demande de remise en liberté. L'association Bake Bidea a également réagi et parle d'une décision "disproportionnée et incompréhensible au vu du contexte actuel en Pays Basque". Elle appelle à un rassemblement le 19 septembre prochain pour demander la libération des prisonniers basque.