VIDÉO - Affaire Mila : la lycéenne et sa famille sous protection policière d'après le ministre de l'Intérieur

Vienne, France

Mila, cette lycéenne nord-iséroise, et sa famille sont protégées par la police. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi après-midi le ministre de l'Intérieur lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Christophe Castaner indiquant qu'ils "font l'objet d'une vigilance particulière, pour les protéger, de la part de la police nationale". Mila, c'est cette jeune fille qui a reçu des menaces de viol et de mort après avoir critiqué l'islam sur les réseaux sociaux, mi-janvier.

Un peu plus tard dans l'après-midi, le cabinet du ministère de l'Intérieur précise qu'il ne s'agit pas d'une surveillance rapprochée avec des fonctionnaires de police dédiés à sa protection, mais d'une "vigilance" des services de gendarmerie locaux.

Mila s'est exprimée publiquement pour la première fois, lundi soir, à la télé dans l'émission "Quotidien" face à Yann Barthes sur TMC. Elle dit regretter la forme mais pas le fond de ses propos, évoquant le droit au blasphème.

Une affaire qui interroge sur l'enseignement de la laïcité à l'école pour l'avocat de Mila

Mila est depuis déscolarisée car "pas en sécurité". Elle explique aussi que sa vie "est à l'arrêt". Son avocat, Me Richard Malka (également avocat de Charlie Hebdo), ce mardi sur France Info, indique que "les contacts sont permanents avec le ministère de l'Education nationale. Ça fait deux semaines qu'elle est déscolarisée. Cette situation ne peut pas durer."

Pour Me Malka, cette affaire interroge sur la question de l'enseignement de la liberté d'expression et de la laïcité dans l'Education nationale. "On écarte la victime, mais que va-t-il se passer demain dans le lycée dont elle a été écartée ? On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Va-t-il y avoir une action pédagogique ?" Et d'ajouter : "moi je reçois plein de témoignages d'enseignants qui me disent qu'ils ne savent pas quoi faire" pour enseigner la laïcité.

Soutien ce mardi de Marlène Schiappa de passage à Grenoble

Présente ce mardi à Grenoble, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, affirme "soutenir totalement" Mila, car "rien au monde ne justifie qu'une jeune fille de 16 ans, ou qui que ce soit, soit menacée de mort ou harcelée pour des propos."

Marlène Schiappa est aussi revenue sur l'aspect politique de cette affaire avec de nombreuses réactions de responsables politiques en soutien comme en désaccord avec Mila. On se souvient notamment des propos, en fin de semaine dernière, de sa collègue Garde des Sceaux pour qui le message de Mila était "une insulte à la religion." Nicole Belloubet a depuis dit qu'elle "n'avait pas à dire ça." Marlène Schiappa appelle "les adultes que nous sommes à la prudence dès lors qu'on s'exprime sur ce sujet." Elle dit avoir pris contact avec la famille de Mila et que son papa lui a fait savoir qu'il ne voulait pas que cette affaire soit instrumentalisée politiquement.

Rappelons que l'enquête sur les menaces de viol et de mort dont est victime Mila se poursuit. Le parquet de Vienne a, en revanche, décidé jeudi dernier, de classer sans suite la procédure qui visait les propos de l'ado pour incitation à la haine.