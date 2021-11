Militaire soupçonné d'abus de faiblesse sur un septuagénaire : le tribunal d'Orléans prononce la relaxe

L'affaire avait suscité une certaine émotion lorsqu'elle avait été révélée en mars 2020 : un militaire de la base aérienne de Bricy, âgé aujourd'hui de 41 ans, était soupçonné d'avoir soutiré plus de 400 000 euros à un retraité de St Jean-le-Blanc, âgé de 77 ans au moment des faits. Le tribunal correctionnel d'Orléans a prononcé ce mardi la relaxe du militaire, constatant que l'état de faiblesse de la victime présumée n'avait pas pu être prouvé.

L'état de vulnérabilité n'a pas été prouvé

Lors du procès en septembre dernier, aucun doute n'était apparu sur la réalité des versements effectués par le septuagénaire au profit du militaire : un chèque pour l'achat d'une voiture, des virements pour acquérir une maison. En tout, plus de 400 000 euros versés à celui que le retraité, aveuglé aussi par le prestige de l'uniforme, considère comme son seul ami, voire son fils.

Mais cela relevait-il de l'abus de faiblesse ? Non, a répondu le tribunal. La famille du septuagénaire évoquait un état de confusion mentale - le retraité, âgé aujourd'hui de 80 ans, vit dans un EHPAD, dans une unité spéciale et sous tutelle. Mais aucun dossier médical ne prouve que cet état de confusion mentale était déjà existant au moment des faits.

La procureure avait requis 2 ans de prison avec sursis

"Le tribunal a fait une lecture juridique et non pas morale de ce dossier, se réjouit Ladislas Wedrychowski, l'avocat du militaire. L'âge n'est évidemment pas un critère suffisant pour parler d'abus de faiblesse." L'avocat note au passage que "cette affaire a fait l'objet d'un certain emballement de la part de l'accusation, en raison des sommes importantes versées, mais le droit est strict, et les éléments constitutifs d'une éventuelle infraction n'ont jamais été apportés." La procureure, qui avait requis 2 ans de prison avec sursis, a évidemment possibilité de faire appel de cette décision.