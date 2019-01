Militaires du 92ème RI agressés à Clermont en 2016 : deux des participants condamnés

Clermont-Ferrand, France

On est le 5 avril 2016, vers 21h, avenue de l'Union Soviétique à Clermont. Deux militaires du 92ème RI sont agressés violemment par une dizaine de jeunes. Les victimes sont frappées au sol et dépouillées. Les auteurs ne préviennent pas les secours. Pire, ils utilisent l'argent dérobé pour aller consommer dans un kebab à proximité.

L'instruction montrera que onze personnes ont participé à l'agression dont neuf mineurs.

Frappés alors qu'inconscients au sol

Les deux majeurs étaient jugés ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Clermont. Le premier, meneur présumé de la bande, ne s'est pas présenté à la barre. Il est introuvable.

Le second, poursuivi pour non assistance à personne en danger, 22 ans aujourd'hui, paraît à l'audience bien touché par la gravité des faits. Il assure éprouver des remords et avoir été choqué d'avoir vu les victimes au sol ce soir-là, expliquant sa panique et sa fuite.

Une agression choquante et abjecte" Jean-Hubert Portejoie, avocat de la partie civile

Pour l'avocat de la partie civile, la maman de l'un des deux militaires, l'agression est choquante. "Les agresseurs connaissaient bien la qualité de militaire des victimes" ajoute Jean-Hubert Portejoie.

Même ton pour la procureure dans son réquisitoire, qui évoque "un acte d'une pure lâcheté". Elle requiert 6 et 18 mois de prison, la plus forte peine pour le prévenu absent.

Des peines qui seront suivies par le tribunal, avec mandat d'arrêt délivré pour le "meneur" et également une révocation d'un sursis de deux mois. Les neufs mineurs, eux, seront jugés en mars.