Militaires français tués à Bouaké : le procès aura lieu au printemps prochain

Poitiers, France

En novembre 2004, neuf militaires français sont morts dans le bombardement par des avions de chasse de l'armée ivoirienne à Bouaké en Côte d'Ivoire. Parmi eux, cinq soldats du RICM de Poitiers. Une date vient d'être fixée pour le procès : il aura lieu devant la cour d'assise de Paris du 17 mars au 3 avril 2020.

Beaucoup d'absents

Le procès est très attendu, pour les familles des victimes et les blessés. "Qui a commis ce bombardement ? Qui a donné instruction de le commettre ? Qui l'a financé ?" résume maître Béthune de Moro, avocat de 9 militaires blessés dans le bombardement.

Ce procès se fera cependant avec beaucoup de chaises vides : les pilotes ivoiriens et ukrainiens poursuivis pour assassinat ne seront pas présents. Pas plus que les ministres de l'époque : Dominique de Villepin (Intérieur), Michèle Alliot-Marie (Défense) et Michel Bernier (Affaire étrangères). Ils ont été mis hors de cause par la Cour de Justice de la République. Ils ne comparaîtront pas et ne sont pas appelés comme témoins, malgré le souhait des victimes.

"Si c'est pour continuer de mentir de la manière dont ils le font, je ne vois pas l'intérêt qu'ils viennent" déclare maître Jean Ballan, un des avocats des familles des victimes.