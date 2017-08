Militaires renversés à Levallois-Perret : un suspect interpellé sur l'autoroute A16

L'homme soupçonné d'avoir volontairement renversé des militaires de l'opération Sentinelle ce mercredi matin à Levallois-Perret a été interpellé sur l'autoroute A16. Il était à bord du véhicule recherché, et a été blessé au cours de son interpellation par la BRI.

Plusieurs sources concordantes annoncent ce mercredi après-midi l'interpellation d'un homme soupçonné d'avoir volontairement renversé des militaires de l'opération Sentinelle ce mercredi matin à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) a été interpellé en début d'après-midi sur l'autoroute A16 à hauteur de Marquise (Pas-de-Calais), entre Boulogne-sur-Mer et Calais.

L'homme, né en 1980, est soupçonné d'être l'auteur de l'attaque car il était à bord du véhicule recherché, et a tenté de prendre la fuite. Pour échapper à son arrestation, le conducteur a percuté un ou plusieurs véhicules et les policiers ont alors fait feu. L'homme a été blessé par balles lors de l'interception "musclée", il a été évacué. Un policier de la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) a également été blessé.

Selon une source policière, la BMW était une voiture de location. C'est sa géolocalisation qui a permis aux policiers de retrouver le suspect.

Plus d'informations à suivre...

🔴[ACTU] #Levallois Les BRI de la #police judiciaire ont intercepté sur l'#A16 un véhicule suspect. Vérifications en cours. pic.twitter.com/mTNOVXYt4n — Police Nationale (@PoliceNationale) August 9, 2017