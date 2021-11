Le militant d'ultradroite interpellé à Montauban, un "suprémaciste blanc" de la "tendance accélérationniste"

On en sait un peu plus sur le profil du militant d'ultradroite interpellé mardi à Montauban. Âgé de 46 ans, il est employé de la mairie et faisait l'apologie de la violence et des thèses survivalistes sur un réseau social où étaient notamment partagés les "fondamentaux de Mein Keimpf".